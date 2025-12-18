- Hoy:
Corte de agua este viernes 19 de diciembre: Sedapal confirma distritos afectados y horarios
¡A tomar precauciones! Vecinos de distritos de Lima Metropolitana no contarán con el servicio de agua potable este 19 de diciembre, debido a trabajos de Sedapal.
El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) programa cortes de agua de manera diaria y para mañana, viernes 19 de diciembre no habrá excepción. Los distritos de Los Olivos y Magdalena no contarán con el servicio por hasta 12 horas. AQUÍ podrás revisar si tu zona se verá afectada.
Corte de agua en Los Olivos este 19 de diciembre
Este viernes 19 de diciembre, el sector 84 del distrito de Los Olivos no contará con el servicio de agua potable, desde el mediodía hasta las 8:00 p. m.
- A.H. Juan Pablo II
- A.H. Enrique Milla Ochoa,
- A.H. La Norteña
- A.H. Los Olivos de Pro
- Asoc. San Javier de Pro
- Asoc. Viv. Trab. Adjudicatarios de la Ex Hacienda Pro
- Urb. Pro Parcela 10-1, 1ra etapa
- Urb. Puerta de Pro, Urb. Santa Anita.
Sedapal programa corte en Magdalena por 12 horas
En un horario de 10:00 a. m. a 10:00 p. m., los vecinos del distrito de Magdalena del Mar no tendrán servicio de agua potable debido a trabajos de empalme de tubería.
- Cercado, Urb. Orbea
- Cuadrante: Jr. Benito Lazo, Av. Grau, Malecón Castagnola, Jr. Yungay
Sedapal realizará corte de agua este 19 de diciembre.
Consejos a tener en cuenta ante un corte de agua
Ante un corte de agua, lo primero es almacenar agua y usarla de manera responsable priorizando lo esencial, como la hidratación, la preparación de alimentos y la higiene básica. Evita desperdicios y cierra bien los caños para prevenir fugas cuando el servicio se restablezca.
Si no tienes agua almacenada, busca alternativas seguras, como adquirir agua embotellada o acudir a puntos de abastecimiento habilitados por las autoridades. Utiliza alcohol en gel para la limpieza de manos y evita el uso innecesario del baño. Para la limpieza del hogar, espera al restablecimiento del servicio o utiliza solo la cantidad mínima indispensable.
