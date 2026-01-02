¿Cuál es el nombre del 2026? Esta es la denominación oficial en el Perú para el nuevo año

Con el inicio de un nuevo año, es habitual que surjan preguntas sobre la denominación oficial que adopta el país en sus documentos, comunicaciones del Estado y normas administrativas.

Al comenzar el 2026, muchos ciudadanos se preguntan cuál es el nombre oficial del Perú para este nuevo periodo, especialmente considerando que cada año el Gobierno suele establecer una denominación simbólica que orienta la gestión pública y refleja las prioridades nacionales.

Durante todo el 2025, el país fue identificado oficialmente como el "Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana", una denominación que acompañó a los ministerios, gobiernos regionales y entidades públicas en resoluciones, oficios y documentos administrativos.

Gobierno del Perú se alista para anunciar el nombre del 2026 / FOTO: Facebook

Este contexto ha generado expectativa sobre cuál será el nombre que identificará al Perú en 2026 y cuándo se dará a conocer de manera oficial. AQUÍ conocerás lo último que se sabe.

¿El Perú ya tiene un nombre oficial para el 2026?

Hasta la fecha, el Perú aún no cuenta con un nombre oficial declarado por el Gobierno peruano para el año 2026. Es decir, no se ha publicado ninguna norma oficial, como un decreto supremo, que establezca la denominación anual que regirá durante este nuevo periodo.

Sin embargo, se ha precisado que en los primeros días de enero de 2026 se conocerá la denominación definitiva que recibirá el país para el año en curso, tal como ocurre tradicionalmente.

Para entender este proceso, es importante recordar que el año 2025 fue denominado oficialmente como el "Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana". Esta denominación reflejó el enfoque del Gobierno en la reactivación económica, el fortalecimiento de la estabilidad financiera y el crecimiento sostenido del país.

¿Qué significa el "nombre oficial" del año en el Perú?

El nombre oficial del año en el Perú es una denominación simbólica y administrativa, que:

No cambia el nombre constitucional del país.

Orienta el mensaje político y social del Gobierno.

Es de uso obligatorio en documentos oficiales del sector público.

Cabe precisar que esta denominación es distinta del nombre del Estado peruano, que sigue siendo República del Perú.

¿Cuándo se conocerá la denominación oficial del 2026?

Siguiendo la práctica de años anteriores, el Gobierno suele anunciar el nombre oficial del nuevo año mediante una norma publicada en el diario oficial El Peruano, generalmente:

A finales de diciembre del año anterior, o en los primeros días de enero del nuevo año. Por ello, se espera que entre diciembre de 2025 e inicios de enero de 2026 se haga pública la denominación oficial que identificará al Perú durante todo el 2026.