Minedu implementa matrícula digital en 2026: ¿Cuándo empieza y cómo realizarla?

Con el inicio del año escolar 2026, el Ministerio de Educación (Minedu) ha reforzado su estrategia de modernización del sistema educativo mediante la implementación de la matrícula digital, una modalidad que busca facilitar el acceso a la educación, reducir trámites presenciales y optimizar el proceso de inscripción de estudiantes en instituciones educativas públicas del país.

Esta medida responde a la necesidad de simplificar los procedimientos administrativos, evitar largas colas en los colegios y garantizar que más familias puedan matricular a sus hijos de manera oportuna, segura y ordenada. La matrícula digital se suma a la modalidad presencial, permitiendo a los padres, madres y apoderados elegir la opción que mejor se adapte a sus posibilidades.

MINEDU oficializó matrícula digital para padres de familia/ FOTO: MINEDU

¿Cuándo empieza la matrícula digital en 2026?

De acuerdo con el cronograma establecido por el Minedu, la matrícula digital para el año escolar 2026 inicia en las siguientes fechas:

Inicio de la matrícula digital: 19 de enero de 2026

Fin del proceso digital: 6 de marzo de 2026

Durante este periodo, las familias podrán realizar la inscripción de los estudiantes de forma virtual, sin necesidad de acudir inicialmente a la institución educativa.

¿Quiénes pueden acceder a la matrícula digital del Minedu?

La matrícula digital está dirigida a:

Estudiantes que ingresan por primera vez al sistema educativo público.

Alumnos que cambian de institución educativa.

Escolares que retornan al sistema educativo tras una interrupción.

Padres o tutores que prefieren realizar el trámite de manera virtual.

Esta modalidad aplica para educación inicial, primaria y secundaria en colegios públicos.

¿Cómo realizar la matrícula digital paso a paso?

El Minedu ha establecido un proceso sencillo para completar la matrícula digital en 2026:

Ingresar a la plataforma oficial: Los padres o apoderados deben acceder a la plataforma virtual de matrícula del Minedu, habilitada exclusivamente para este trámite.

Registrar los datos del estudiante

Elegir la institución educativa: El sistema permite seleccionar colegios cercanos al domicilio, según la disponibilidad de vacantes.

Enviar la solicitud: Una vez completada la información, se envía la solicitud de matrícula para su evaluación.

Confirmación de vacante: El Minedu y la institución educativa confirman la asignación de la vacante.

Ventajas de la matrícula digital en 2026

La implementación de la matrícula digital ofrece importantes beneficios: