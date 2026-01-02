Menores que cumplan 3 años hasta esta fecha ingresarán a educación inicial para el año escolar 2026
El Ministerio de Educación ratificó que esta importante medida se toma en beneficio de los niños y niñas que ingresarán al nivel de educación inicial.
Con la proyección hacia lo que será el año escolar 2026, el Ministerio de Educación (Minedu) confirmó que el ingreso a nivel inicial será para niños y niñas que hayan cumplido 3 años de edad al 31 de marzo de 2026, según los criterios pedagógicos que se tienen en cuenta, en beneficio al desarrollo integral de los menores.
Teniendo en cuenta dicha información, los padres de familia deben considerar que quienes cumplan 3 años después del 31 de marzo de 2026 no podrán ser matriculados en educación inicial para este año lectivo y deberán esperar al siguiente ciclo escolar para realizar el proceso correspondiente.
Podrán ingresar al nivel de educación inicial quienes cumplan 3 años de edad hasta el 31 de marzo de 2026.
"La edad cronológica es un criterio protector, no arbitrario. Respetar el corte al 31 de marzo permite asegurar que los niños ingresen al sistema educativo cuando cuentan con la madurez necesaria para aprender, convivir y desarrollarse plenamente", indicó el ministro de Educación, Jorge Figueroa Guzmán.
El Minedu destacó que esta medida tiene la finalidad de priorizar el bienestar emocional, cognitivo y social de los menores del país. Asimismo, agregó que se busca evitar situaciones escolares para las que aún no están preparados y que podrían afectar a nivel emocional, como la exposición al estrés o frustración.
Minedu: ¿Cuándo inicia la matrícula digital 2026?
El Ministerio de Educación (Minedu) confirmó que la matrícula digital para el año escolar 2026 iniciará el próximo lunes 19 de enero. En dicha fecha se habilitará el proceso en línea para que los padres presenten solicitudes de vacantes.
El trámite se desarrollará a través de la plataforma de matrícula digital en las UGEL focalizadas, incluye Lima Metropolitana, Callao, Arequipa, Tacna, Moquegua y Lima Provincias, y se extenderá hasta el 6 de marzo de 2026.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90