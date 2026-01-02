Menores que cumplan 3 años hasta esta fecha ingresarán a educación inicial para el año escolar 2026

Con la proyección hacia lo que será el año escolar 2026, el Ministerio de Educación (Minedu) confirmó que el ingreso a nivel inicial será para niños y niñas que hayan cumplido 3 años de edad al 31 de marzo de 2026, según los criterios pedagógicos que se tienen en cuenta, en beneficio al desarrollo integral de los menores.

Teniendo en cuenta dicha información, los padres de familia deben considerar que quienes cumplan 3 años después del 31 de marzo de 2026 no podrán ser matriculados en educación inicial para este año lectivo y deberán esperar al siguiente ciclo escolar para realizar el proceso correspondiente.

Podrán ingresar al nivel de educación inicial quienes cumplan 3 años de edad hasta el 31 de marzo de 2026.

"La edad cronológica es un criterio protector, no arbitrario. Respetar el corte al 31 de marzo permite asegurar que los niños ingresen al sistema educativo cuando cuentan con la madurez necesaria para aprender, convivir y desarrollarse plenamente", indicó el ministro de Educación, Jorge Figueroa Guzmán.

El Minedu destacó que esta medida tiene la finalidad de priorizar el bienestar emocional, cognitivo y social de los menores del país. Asimismo, agregó que se busca evitar situaciones escolares para las que aún no están preparados y que podrían afectar a nivel emocional, como la exposición al estrés o frustración.

Minedu: ¿Cuándo inicia la matrícula digital 2026?

El Ministerio de Educación (Minedu) confirmó que la matrícula digital para el año escolar 2026 iniciará el próximo lunes 19 de enero. En dicha fecha se habilitará el proceso en línea para que los padres presenten solicitudes de vacantes.

El trámite se desarrollará a través de la plataforma de matrícula digital en las UGEL focalizadas, incluye Lima Metropolitana, Callao, Arequipa, Tacna, Moquegua y Lima Provincias, y se extenderá hasta el 6 de marzo de 2026.