0
EN DIRECTO
Previa Universitario vs Chankas
LO ÚLTIMO
Tabla de posiciones y resultados del Torneo Apertura

Sinuano Día de HOY, domingo 8 de marzo EN VIVO: resultados y números ganadores del último sorteo

El Sinuano Día y Noche regresa con sus nuevas ediciones, que buscarán premiar a los afortunados participantes. ¿Ya tiene su boleto? Accede a los resultados.

Angie De La Cruz
Revisa los resultados EN VIVO del último sorteo del Sinuano Día y Noche de HOY, domingo 8 de marzo.
Revisa los resultados EN VIVO del último sorteo del Sinuano Día y Noche de HOY, domingo 8 de marzo. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
COMPARTIR

Los sorteos Sinuano Día y Noche regresan HOY, domingo 8 de marzo, y miles de participantes esperan ser uno de los afortunados ganadores de las dos ediciones. Por ello, si piensas jugar la lotería colombiana, no te puedes perder toda la información al respecto, como el horario, lista de premios y dónde seguir el juego EN VIVO desde Colombia.

Revisa EN VIVO los resultados del último sorteo del Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 7 de marzo de 2026.

PUEDES VER: ¿Qué jugó? Sinuano Día y Noche del sábado 7 de marzo: resultados del último sorteo

Sinuano Día de HOY, domingo 8 de marzo EN VIVO: resultados del último sorteo

09:18
8/3/2026

¡Bienvenido a un sorteo más del Sinuano!

El sorteo Sinuano Día y Noche llega HOY, 8 de marzo, en una nueva edición EN VIVO que podrás revisar desde AQUÍ. No te pierdas los resultados.

¿A qué hora juega el Sinuano?

El Sinuano Día y Noche se realiza de lunes a sábado a las 2:30 p. m. y las 10:30 p. m., respectivamente. Mientras que los domingos y feriados, el horario nocturno cambia a las 8:30 p.m. (hora de Colombia).

¿Dónde comprar los boletos del Sinuano Día y Noche?

Si deseas participar del Sorteo Sinuano Día y Noche, puedes adquirir tus respectivos boletos de la lotería en puntos de venta autorizados o a través de la página web de Record.

¿Cuáles son los premios del Sorteo Sinuano Día y Noche?

  • Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Lotería de Boyacá del sábado 7 de marzo: RESULTADOS, estadísticas y premio mayor del último sorteo

  2. ÚLTIMO RESULTADO Lotería de Boyacá del sábado 7 de marzo: números ganadores y premio mayor del SORTEO

  3. REVELAN nuevos chats que evidencian FUERTE reclamo de Adrián Villar a Francesca Montenegro: "Por qué mier..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

Q Spa & Wellness

Full day Spa para uno o dos con masajes y más

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano