Sinuano Día de HOY, domingo 8 de marzo EN VIVO: resultados y números ganadores del último sorteo

Los sorteos Sinuano Día y Noche regresan HOY, domingo 8 de marzo, y miles de participantes esperan ser uno de los afortunados ganadores de las dos ediciones. Por ello, si piensas jugar la lotería colombiana, no te puedes perder toda la información al respecto, como el horario, lista de premios y dónde seguir el juego EN VIVO desde Colombia.

Sinuano Día de HOY, domingo 8 de marzo EN VIVO: resultados del último sorteo 09:18 ¡Bienvenido a un sorteo más del Sinuano! El sorteo Sinuano Día y Noche llega HOY, 8 de marzo, en una nueva edición EN VIVO que podrás revisar desde AQUÍ. No te pierdas los resultados.

¿A qué hora juega el Sinuano?

El Sinuano Día y Noche se realiza de lunes a sábado a las 2:30 p. m. y las 10:30 p. m., respectivamente. Mientras que los domingos y feriados, el horario nocturno cambia a las 8:30 p.m. (hora de Colombia).

¿Dónde comprar los boletos del Sinuano Día y Noche?

Si deseas participar del Sorteo Sinuano Día y Noche, puedes adquirir tus respectivos boletos de la lotería en puntos de venta autorizados o a través de la página web de Record.

¿Cuáles son los premios del Sorteo Sinuano Día y Noche?