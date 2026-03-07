0
Sporting Cristal vs Alianza Atlético por Liga 1
Barcelona vs Athletic Bilbao por LaLiga

Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 7 de marzo EN VIVO: resultados y números ganadores

Revisa AQUÍ cuáles son los números ganadores del sorteo Sinuano Día y Noche del sábado 7 de marzo. ¡Puede ser el próximo ganador de la lotería de Colombia!

Angie De La Cruz
Revisa EN VIVO los resultados del último sorteo del Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 7 de marzo de 2026.
Revisa EN VIVO los resultados del último sorteo del Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 7 de marzo de 2026. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
Este sábado 7 de marzo, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche en sus dos jornadas habituales. ¿Sabes cómo jugar la lotería de Colombia? En esta nota de Líbero, podrás conocer las bolillas que cayeron, dónde ver los resultados EN VIVO, cuáles son los premios que puede llevarse y más detalles. ¡Mucha suerte!

Revisa el último sorteo del Sinuano Día y Noche del viernes 6 de marzo de 2026.

PUEDES VER: Sinuano Día y Noche del viernes 6 de marzo: números ganadores del último sorteo

resultados en vivo Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 7 de marzo 2026

10:00
7/3/2026

Bienvenidos

Este sábado 7 de marzo, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿A qué hora se juega el Sinuano?

El sorteo de Sinuano se realiza a diario en dos ediciones, Sinuano Día se juega alrededor de las 2:30 p. m., de lunes a sábado. Mientras que el Sinuano Noche comienza a las 10:30 p. m., de lunes a sábado; y los domingos o festivos se hace más temprano, a las 8:30 p. m.

Sinuano

El sorteo Sinuano regresa con emocionantes ediciones que premia a los participantes.

Estadísticas del Sinuano Día

Los números más frecuentes del sorteo Sinuano Día, según los datos históricos desde 2014, son:

  • 2: 420 veces
  • 8: 416
  • 5: 403
  • 6: 398

Estadísticas del Sinuano Noche

Estas son las estadísticas más recientes del Sinuano Noche, enfocadas en los números más frecuentes:

  • 9: 32 veces
  • 2: 31 veces
  • 3, 1, 5: 27 veces cada uno
  • 6: 24 veces
  • 8: 22 veces
  • 4: 20 veces
  • 7: 19 veces
  • 0: 15 veces

¿Cómo se determinan los premios del Sinuano?

Los premios del sorteo Sinuano Día y Noche se otorgan de acuerdo a la cantidad de números que coincidan con tu boleto. Cuantos más aciertos tengas, mayor será monto tendrá tu premio.

  • 4,500 veces lo apostado: acertar los 4 números en el orden exacto
  • 400 veces lo apostado: acertar las 3 últimas cifras en el orden exacto
  • 50 veces lo apostado: acertar las 2 últimas cifras en el orden exacto
  • 5 veces lo apostado: acertar una de las 4 cifras en el orden exacto
