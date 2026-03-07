- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal vs Alianza Atlético
- Athletic Club vs Barcelona
- Cusco vs Garcilaso
- Universitario
- Alianza Lima
- Programación Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
- UFC 326
Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 7 de marzo EN VIVO: resultados y números ganadores
Revisa AQUÍ cuáles son los números ganadores del sorteo Sinuano Día y Noche del sábado 7 de marzo. ¡Puede ser el próximo ganador de la lotería de Colombia!
Este sábado 7 de marzo, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche en sus dos jornadas habituales. ¿Sabes cómo jugar la lotería de Colombia? En esta nota de Líbero, podrás conocer las bolillas que cayeron, dónde ver los resultados EN VIVO, cuáles son los premios que puede llevarse y más detalles. ¡Mucha suerte!
resultados en vivo Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 7 de marzo 2026
Bienvenidos
Este sábado 7 de marzo, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.
¿A qué hora se juega el Sinuano?
El sorteo de Sinuano se realiza a diario en dos ediciones, Sinuano Día se juega alrededor de las 2:30 p. m., de lunes a sábado. Mientras que el Sinuano Noche comienza a las 10:30 p. m., de lunes a sábado; y los domingos o festivos se hace más temprano, a las 8:30 p. m.
El sorteo Sinuano regresa con emocionantes ediciones que premia a los participantes.
Estadísticas del Sinuano Día
Los números más frecuentes del sorteo Sinuano Día, según los datos históricos desde 2014, son:
- 2: 420 veces
- 8: 416
- 5: 403
- 6: 398
Estadísticas del Sinuano Noche
Estas son las estadísticas más recientes del Sinuano Noche, enfocadas en los números más frecuentes:
- 9: 32 veces
- 2: 31 veces
- 3, 1, 5: 27 veces cada uno
- 6: 24 veces
- 8: 22 veces
- 4: 20 veces
- 7: 19 veces
- 0: 15 veces
¿Cómo se determinan los premios del Sinuano?
Los premios del sorteo Sinuano Día y Noche se otorgan de acuerdo a la cantidad de números que coincidan con tu boleto. Cuantos más aciertos tengas, mayor será monto tendrá tu premio.
- 4,500 veces lo apostado: acertar los 4 números en el orden exacto
- 400 veces lo apostado: acertar las 3 últimas cifras en el orden exacto
- 50 veces lo apostado: acertar las 2 últimas cifras en el orden exacto
- 5 veces lo apostado: acertar una de las 4 cifras en el orden exacto
- 1
REVELAN nuevos chats que evidencian FUERTE reclamo de Adrián Villar a Francesca Montenegro: "Por qué mier..."
- 2
Horóscopo de Josie Diez Canseco HOY, sábado 7 de marzo: revisa las predicciones para tu signo
- 3
RESULTADOS Lotería de Boyacá de HOY, sábado 7 de marzo: números ganadores y premio mayor del ÚLTIMO SORTEO
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
Soho Color Salón & Spa
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local
PRECIOS/ 99.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90