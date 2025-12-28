Matrícula Digital 2026: ¿En qué distritos del Perú aplica esta modalidad, según MINEDU?
El MINEDU ha dado información importante sobre la matrícula vía digital que se implementará para beneficio de los padres de familia.
El inicio del proceso de matrícula escolar para el año 2026 en el Perú trae cambios relevantes para la forma en que las familias pueden inscribir a sus hijos en las instituciones educativas públicas del país.
PUEDES VER: Resultados de Ascenso Docente 2025: Minedu confirma lista de postulantes que lograron aprobar Prueba Nacional
El Ministerio de Educación (MINEDU) ha oficializado un cronograma que contempla dos modalidades de matrícula: presencial y digital, con el objetivo de facilitar el acceso al sistema educativo, agilizar trámites y reducir tiempos de atención para las madres, padres y apoderados.
La modalidad digital, denominada "Solicita tu vacante", permitirá realizar el proceso de inscripción de forma virtual a través de una plataforma oficial habilitada por el MINEDU a partir del 19 de enero de 2026.
MINEDU ha dado a conocer detalles sobre la matrícula digital 2026 / FOTO: MINEDU
Esta alternativa será especialmente útil en contextos urbanos y zonas con conectividad, y forma parte de una estrategia más amplia para modernizar la gestión educativa, promover la equidad y garantizar que las solicitudes de vacantes se realicen con transparencia y sin costos para las familias.
Esta modalidad digital no reemplaza completamente la matrícula presencial, sino que se aplica de forma focalizada en determinadas Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) de varias regiones del país. A continuación, te dejamos en qué distritos y UGEL estará disponible este servicio innovador para facilitar el acceso a la educación pública en el 2026.
Distritos y UGEL donde se aplicará la matrícula digital 2026
Según el anuncio oficial del MINEDU, la matrícula digital para el año escolar 2026 se implementará en 20 UGEL distribuidas en seis regiones del país, abarcando a más de 2 700 instituciones educativas públicas.
Región Lima Metropolitana
En la capital peruana, el proceso digital estará activo en las siguientes UGEL:
- UGEL 01 – (Varios distritos de Lima Metropolitana)
- UGEL 02 – (San Martín de Porres, Independencia, Los Olivos y otros)
- UGEL 03 – (Comas, Carabayllo y zonas aledañas)
- UGEL 04 – (SMP, Rímac, Jesús María, etc.)
- UGEL 05 – (Lince, La Victoria, San Isidro y otros)
- UGEL 06 – (Miraflores, Magdalena del Mar, Barranco)
- UGEL 07 – (Surco, San Borja, La Molina y zonas cercanas)
Región Callao
La matrícula digital también estará disponible en:
- UGEL Ventanilla - Distrito de Ventanilla
- DRE Callao - Dirección Regional de Educación del Callao (que comprende varios distritos del Callao)
Región Lima Provincias
En la zona interior de la región Lima, se incluirán las siguientes UGEL:
- UGEL 08 - Cañete - Distrito de San Vicente de Cañete y localidades cercanas
- UGEL 09 - Huaura - Incluye Huacho y otros distritos
- UGEL 10 - Huaral - Distrito de Huaral y zonas aledañas
- UGEL 15 - Huarochirí - Distritos de la provincia de Huarochirí
- UGEL 16 - Barranca - Provincia de Barranca y sus distritos
Región Moquegua
En el sur del país, la matrícula digital se aplicará en:
- UGEL Ilo - Distrito y provincia de Ilo
- UGEL Mariscal Nieto - Provincia de Mariscal Nieto (incluye Moquegua)
Región Arequipa
En la región Arequipa, participarán las siguientes UGEL:
- UGEL La Joya - Distrito de La Joya
- UGEL Arequipa Sur - Sector sur de la ciudad de Arequipa
- UGEL Arequipa Norte - Sector norte de la ciudad de Arequipa
Región Tacna
Finalmente, en la región fronteriza de Tacna:
- UGEL Tacna - Distrito y provincia de Tacna
Este enfoque mixto busca combinar la modernización tecnológica con la atención presencial, ofreciendo a las familias opciones más flexibles para realizar la matrícula de manera gratuita, segura y eficiente, acorde con las condiciones y capacidades de cada localidad.
- 1
Municipalidad de San Martín de Porres realizó importante anuncio para el 31 de diciembre que beneficiará a todos los vecinos
- 2
Temblor HOY, 28 de diciembre: sismo de 4.8 grados se reportó en Cañete
- 3
Resultados de Ascenso Docente 2025: Minedu confirma lista de postulantes que lograron aprobar Prueba Nacional
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90