Matrícula Digital 2026: ¿En qué distritos del Perú aplica esta modalidad, según MINEDU?

El inicio del proceso de matrícula escolar para el año 2026 en el Perú trae cambios relevantes para la forma en que las familias pueden inscribir a sus hijos en las instituciones educativas públicas del país.

El Ministerio de Educación (MINEDU) ha oficializado un cronograma que contempla dos modalidades de matrícula: presencial y digital, con el objetivo de facilitar el acceso al sistema educativo, agilizar trámites y reducir tiempos de atención para las madres, padres y apoderados.

La modalidad digital, denominada "Solicita tu vacante", permitirá realizar el proceso de inscripción de forma virtual a través de una plataforma oficial habilitada por el MINEDU a partir del 19 de enero de 2026.

MINEDU ha dado a conocer detalles sobre la matrícula digital 2026 / FOTO: MINEDU

Esta alternativa será especialmente útil en contextos urbanos y zonas con conectividad, y forma parte de una estrategia más amplia para modernizar la gestión educativa, promover la equidad y garantizar que las solicitudes de vacantes se realicen con transparencia y sin costos para las familias.

Esta modalidad digital no reemplaza completamente la matrícula presencial, sino que se aplica de forma focalizada en determinadas Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) de varias regiones del país. A continuación, te dejamos en qué distritos y UGEL estará disponible este servicio innovador para facilitar el acceso a la educación pública en el 2026.

Distritos y UGEL donde se aplicará la matrícula digital 2026

Según el anuncio oficial del MINEDU, la matrícula digital para el año escolar 2026 se implementará en 20 UGEL distribuidas en seis regiones del país, abarcando a más de 2 700 instituciones educativas públicas.

Región Lima Metropolitana

En la capital peruana, el proceso digital estará activo en las siguientes UGEL:

UGEL 01 – (Varios distritos de Lima Metropolitana)

UGEL 02 – (San Martín de Porres, Independencia, Los Olivos y otros)

UGEL 03 – (Comas, Carabayllo y zonas aledañas)

UGEL 04 – (SMP, Rímac, Jesús María, etc.)

UGEL 05 – (Lince, La Victoria, San Isidro y otros)

UGEL 06 – (Miraflores, Magdalena del Mar, Barranco)

UGEL 07 – (Surco, San Borja, La Molina y zonas cercanas)

Región Callao

La matrícula digital también estará disponible en:

UGEL Ventanilla - Distrito de Ventanilla

DRE Callao - Dirección Regional de Educación del Callao (que comprende varios distritos del Callao)

Región Lima Provincias

En la zona interior de la región Lima, se incluirán las siguientes UGEL:

UGEL 08 - Cañete - Distrito de San Vicente de Cañete y localidades cercanas

UGEL 09 - Huaura - Incluye Huacho y otros distritos

UGEL 10 - Huaral - Distrito de Huaral y zonas aledañas

UGEL 15 - Huarochirí - Distritos de la provincia de Huarochirí

UGEL 16 - Barranca - Provincia de Barranca y sus distritos

Región Moquegua

En el sur del país, la matrícula digital se aplicará en:

UGEL Ilo - Distrito y provincia de Ilo

UGEL Mariscal Nieto - Provincia de Mariscal Nieto (incluye Moquegua)

Región Arequipa

En la región Arequipa, participarán las siguientes UGEL:

UGEL La Joya - Distrito de La Joya

UGEL Arequipa Sur - Sector sur de la ciudad de Arequipa

UGEL Arequipa Norte - Sector norte de la ciudad de Arequipa

Región Tacna

Finalmente, en la región fronteriza de Tacna:

UGEL Tacna - Distrito y provincia de Tacna

Este enfoque mixto busca combinar la modernización tecnológica con la atención presencial, ofreciendo a las familias opciones más flexibles para realizar la matrícula de manera gratuita, segura y eficiente, acorde con las condiciones y capacidades de cada localidad.