Resultados evaluación Ascenso Docente 2025: Lista FINAL de maestros clasificados, según Minedu

El Ministerio de Educación sigue con el proceso del Concurso de Ascenso Docente 2025. Si rendiste la Prueba Nacional el pasado 23 de noviembre, y buscas conocer los resultados para continuar con la ruta para acceder a una plaza en la Carrera Pública Magisterial, entonces revisa las próximas líneas.

Minedu informó que los puntajes ya están disponible en la plataforma oficial de la Dirección de Evaluación Docente, esto marca el inicio hacia la siguiente fase del concurso.

Ascenso Docente 2025: LINK DIED Minedu

Los resultados de la Prueba Nacional están disponibles desde el 5 de diciembre. Los maestros deberán ingresar al aplicativo Dirección de Evaluación Docente (DIED).

Clic en la opción 'Consulta individual'

Ingresa a tu número de DNI, contraseña y código captcha.

Selecciona la opción 'Ingresar'.

El enlace específico para quienes postularon al concurso de acceso a cargos directivos / especialistas es: https://evaluaciondocente.perueduca.pe/acceso25.

Página web DIED del Ministerio de Educación.

Resultado evaluación de ascenso 2025: ¿Cómo presentar un reclamo?

Si consideras que el puntaje obtenido no es el correcto y quieres presentar un reclamo, entonces debes saber que solo podrán presentar tu queja desde el 6 hasta el 12 de diciembre y la resolución de las observaciones será del 10 al 18 de diciembre.

Cronograma de la etapa descentralizada 2025 - 2026

Las actividades programadas por el Ministerio de Educación para las siguientes fases son las siguientes. ¡Presta mucha atención!