¿Se confirmó feriado largo del 29 al 31 de diciembre de 2025? Lo último sobre los días por fin de año

Falta poco tiempo para terminar el 2025 y diversos ciudadanos buscan conocer si hay un último feriado largo previo a fin de año. En diversas redes sociales, se ha viralizado que los días libres comenzarán el 29 y terminarán el 31 de diciembre, antes de iniciar el 2026.

¿Hay feriado largo antes de Año Nuevo?

La población debe saber que, el 29 y 31 de diciembre, deben realizar sus labores con total normalidad. Sin embargo, el Estado peruano indicó mediante el Decreto Supremo N° 042-2025-PCM, ha indicado que el 2 de enero serán día no laborable pero compensable, solo para trabajadores del sector público.

El 29 de diciembre es feriado regional en La Libertad.

A pesar de que no hay feriado largo, la Ley N° 4185, indica que es feriado regional en La Libertad este lunes 29 de diciembre, sin embargo, esta medida no beneficiará a todos los ciudadanos.

De acuerdo con la normativa, esta medida rige exclusivamente para el sector público a nivel nacional; por lo tanto, el tiempo no trabajado en ambas fechas deberá recuperarse dentro de los 10 días siguientes.

Calendario de feriados 2026

A continuación, podrás conocer los feriados disponibles que habrá en el 2026 para que armes tus planes con total tranquilidad.

Enero 2026

Jueves 1 de enero: Año Nuevo.

Abril 2026

Jueves 2 de abril: Jueves Santo.

Viernes 3 de abril: Viernes Santo.

Mayo 2026

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo.

Junio 2026

Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera.

Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo.

Julio 2026

Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú.

Martes 28 de julio: Fiestas Patrias.

Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias.

Agosto 2026

Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín.

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima.

Octubre 2026

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos.

Noviembre 2026

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Diciembre 2026