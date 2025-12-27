- Hoy:
- Partidos de hoy
- Chelsea vs Aston Villa
- Municipal vs Antigua
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Liga Peruana de Vóley
¿Se confirmó feriado largo del 29 al 31 de diciembre de 2025? Lo último sobre los días por fin de año
Muchos ciudadanos buscan conocer si podrán acceder a un feriado largo antes del 2026, si eres uno de ellos, entonces tienes que conocer esta medida.
Falta poco tiempo para terminar el 2025 y diversos ciudadanos buscan conocer si hay un último feriado largo previo a fin de año. En diversas redes sociales, se ha viralizado que los días libres comenzarán el 29 y terminarán el 31 de diciembre, antes de iniciar el 2026.
¿Hay feriado largo antes de Año Nuevo?
La población debe saber que, el 29 y 31 de diciembre, deben realizar sus labores con total normalidad. Sin embargo, el Estado peruano indicó mediante el Decreto Supremo N° 042-2025-PCM, ha indicado que el 2 de enero serán día no laborable pero compensable, solo para trabajadores del sector público.
El 29 de diciembre es feriado regional en La Libertad.
A pesar de que no hay feriado largo, la Ley N° 4185, indica que es feriado regional en La Libertad este lunes 29 de diciembre, sin embargo, esta medida no beneficiará a todos los ciudadanos.
De acuerdo con la normativa, esta medida rige exclusivamente para el sector público a nivel nacional; por lo tanto, el tiempo no trabajado en ambas fechas deberá recuperarse dentro de los 10 días siguientes.
Calendario de feriados 2026
A continuación, podrás conocer los feriados disponibles que habrá en el 2026 para que armes tus planes con total tranquilidad.
Enero 2026
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo.
Abril 2026
- Jueves 2 de abril: Jueves Santo.
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo.
Mayo 2026
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo.
Junio 2026
- Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera.
- Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo.
Julio 2026
- Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú.
- Martes 28 de julio: Fiestas Patrias.
- Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias.
Agosto 2026
- Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín.
- Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima.
Octubre 2026
- Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos.
Noviembre 2026
- Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.
Diciembre 2026
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.
- Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.
- 1
Resultados de Ascenso Docente 2025: Minedu confirma lista de postulantes que lograron aprobar Prueba Nacional
- 2
Gobierno peruano decreta feriado este 29 de diciembre: ¿qué se celebra y quiénes descansarán?
- 3
Resultados finales de la Prueba Nacional 2025: ver la relación de postulantes de Ascenso Docente vía Minedu
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90