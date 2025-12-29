0

ATU anunció buena noticia a usuarios del Metropolitano: Conoce cuándo se abrirán las 10 estaciones de Lima Norte

Con la finalidad de mejorar el servicio, la ATU brindó detalles de la apertura de las estaciones de Lima Norte para el 2026. Toda la inforamción en la nota.

Roxana Aliaga
Aún no confirman cuándo será la apertura de las estaciones de Lima Norte.
Aún no confirman cuándo será la apertura de las estaciones de Lima Norte. | ATU
COMPARTIR

La ATU informó que la inauguración de las diez estaciones restantes en la Ampliación Norte del Metropolitano se realizará cuando lleguen los nuevos buses. Aunque el tramo funciona parcialmente desde hace dos años, el recorrido completo sigue en pausa por falta de una flota adicional que garantice el servicio.

El Metropolitano dio a conocer una importante noticia a los ciudadanos.

PUEDES VER: Metropolitano da excelente noticia a usuarios que viajen con sus mascotas en todos los tramos

Actualmente, la ampliación norte del Metropolitano opera con solo cinco puntos: las estaciones Universidad, 22 de Agosto, Andrés Belaúnde, Los Incas y la terminal Chimpu Ocllo, inaugurada el año pasado.

Las trece paradas restantes, ubicadas en zonas concurridas de Los Olivos, Independencia, Comas y Carabayllo, siguen inhabilitadas a la espera de las condiciones operativas necesarias. Aunque las unidades circulan por toda la ruta, solo se detienen en las cinco estaciones mencionadas.

metropolitano

ATU espera que lleguen nuevas flotas a Lima.

"La falta de vehículos hace que no sea lo más eficiente operar en este momento todas las estaciones, porque al hacer eso el vehículo terminaría demorando mucho más tiempo en ejecutar el servicio", indicó el presidente de la ATU, David Hernández.

Para destrabar el proyecto, la entidad ha agilizado las gestiones financieras necesarias. Según Hernández, es indispensable que la Municipalidad Metropolitana de Lima formalice un préstamo con el Banco Mundial, el cual permitirá la compra de los nuevos buses requeridos para la operación.

Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Municipalidad de Lima inauguró obra que mejorará la calidad de vida de importante distrito

  2. ¿Se confirmó feriado largo del 29 al 31 de diciembre de 2025? Lo último sobre los días por fin de año

  3. Municipalidad de Chorrillos confirma que ciudadanos pagarán multa si acampan en todas sus playas

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano