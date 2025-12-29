ATU anunció buena noticia a usuarios del Metropolitano: Conoce cuándo se abrirán las 10 estaciones de Lima Norte

La ATU informó que la inauguración de las diez estaciones restantes en la Ampliación Norte del Metropolitano se realizará cuando lleguen los nuevos buses. Aunque el tramo funciona parcialmente desde hace dos años, el recorrido completo sigue en pausa por falta de una flota adicional que garantice el servicio.

Actualmente, la ampliación norte del Metropolitano opera con solo cinco puntos: las estaciones Universidad, 22 de Agosto, Andrés Belaúnde, Los Incas y la terminal Chimpu Ocllo, inaugurada el año pasado.

Las trece paradas restantes, ubicadas en zonas concurridas de Los Olivos, Independencia, Comas y Carabayllo, siguen inhabilitadas a la espera de las condiciones operativas necesarias. Aunque las unidades circulan por toda la ruta, solo se detienen en las cinco estaciones mencionadas.

ATU espera que lleguen nuevas flotas a Lima.

"La falta de vehículos hace que no sea lo más eficiente operar en este momento todas las estaciones, porque al hacer eso el vehículo terminaría demorando mucho más tiempo en ejecutar el servicio", indicó el presidente de la ATU, David Hernández.

Para destrabar el proyecto, la entidad ha agilizado las gestiones financieras necesarias. Según Hernández, es indispensable que la Municipalidad Metropolitana de Lima formalice un préstamo con el Banco Mundial, el cual permitirá la compra de los nuevos buses requeridos para la operación.