Metropolitano da excelente noticia a usuarios que viajen con sus mascotas en todos los tramos

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), en coordinación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), han establecido una medida clara para permitir que los usuarios viajen con sus mascotas en los buses del Metropolitano. El objetivo principal es garantizar la seguridad y comodidad de todos.

Una de las condiciones obligatorias para el traslado de mascotas es que estas deben permanecer dentro de un transportador especial durante todo el trayecto. Esto aplica a mascotas pequeñas, incluyendo perros, gatos, aves no silvestres y hámsters. El uso de un transportador es fundamental para evitar accidentes e incomodar a otros usuarios, además, el animal viajará de manera segura.

Comunicado de ATU.

La ATU recomienda que los viajes con mascotas se realicen en horarios de menor afluencia de público. La hora establecida de lunes a domingo está entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m. Esta medida busca minimizar el estrés en las mascotas debido al ruido o las aglomeraciones, y respetar a aquellos pasajeros que puedan tener alergias o temor a los animales.

Es importante considerar que, aunque el servicio está disponible, se debe evaluar la necesidad del viaje. El propietario es el único responsable de la conducta y bienestar de su mascota durante el trayecto. Adermás, se debe evaluar el tamaño del animal que será trasladado en el Metropolitano.

Asimismo, la ATU recuerda a los usuarios que siempre deben estar atentos a las indicaciones del personal de orientación en las estaciones. Esta medida también aplican a los Corredores Complementarios y la Línea 1 y 2 del Metro de Lima.