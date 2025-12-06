0
Alianza Lima vs Sporting Cristal por Liga 1

Feriados del 8 y 9 de diciembre: ATU auncia horarios del Metropolitano, Corredores Complementarios, Metro de Lima y más

La ATU ha dado a conocer cómo se desarrollarán los horarios de servicios de transporte durante los días feriados del 8 y 9 de diciembre.

Daniela Alvarado
ATU: revisa los horarios para los feriados
Cuando se acercan feriados nacionales, como el Día de la Inmaculada Concepción (8 de diciembre) y la Batalla de Ayacucho (9 de diciembre), muchas personas se preguntan si los servicios de transporte habituales funcionarán con normalidad.

Por ello, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ya dio a conocer los horarios especiales que regirán en esos días. Si planeas salir, viajar o desplazarte, conviene revisar bien los horarios del sistema masivo: Metropolitano, Metro de Lima, los Corredores Complementarios y otros servicios.

Transporte regular y autorizado por ATU

El transporte regular operará de 4:30 a. m. hasta la medianoche (12:00 a. m.). Los taxis autorizados por ATU funcionarán con normalidad las 24 horas del día, disponibles esas 48 horas de feriado.

Metro de Lima y Callao -Línea 1

  • 8 de diciembre: servicio de 5:30 a. m. a 10:00 p. m.
  • 9 de diciembre: inicia 5:00 a. m., también hasta las 10:00 p. m.

Metropolitano

  • Servicios regulares A, B y C circularán de 5:00 a. m. a 10:00 p. m. ambos días.
  • Rutas alimentadoras del Metropolitano operarán hasta aproximadamente las 11:00 p. m.
  • El servicio Expreso 5 funcionará en horario reducido: 6:00 a. m. a 8:00 p. m.

Corredores Complementarios

  • Los buses de corredores complementarios atenderán de 5:00 a. m. a 10:30 p. m. sus rutas habituales.
  • El servicio nocturno "Lechucero" del Corredor Azul mantendrá su horario habitual de 11:00 p. m. a 4:00 a. m.
