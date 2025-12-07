ATENCIÓN, ciudadanos en EE. UU.: estos son los FERIADOS que inaugurarán el 2026 en el mes de enero

Estados Unidos iniciará el 2026 con dos fechas clave dentro de su calendario nacional, momentos que combinan celebración, reflexión histórica y ajustes en la actividad laboral. Estos días forman parte de los feriados federales, jornadas oficiales en las que organismos públicos permanecen cerrados y millones de personas aprovechan para descansar o reunirse con familiares.

Aunque a lo largo del año el país tendrá 11 feriados, enero destaca por incluir dos con fuerte carga simbólica: el Día de Año Nuevo y el Día de Martin Luther King Jr.. Ambos representan tradiciones profundamente arraigadas que marcan el inicio de un nuevo ciclo y honran el legado del movimiento por los derechos civiles.

Feriados federales de enero 2026 en EE. UU.

El primer feriado del calendario es el Año Nuevo, celebrado el jueves 1 de enero. Esta jornada abre oficialmente el año con celebraciones familiares, eventos públicos y una pausa casi total en la actividad institucional. Como feriado federal, las agencias gubernamentales, oficinas de correo y la mayoría de bancos permanecen cerrados.

Los feriados que abrirán el 2026 en el mes de enero.

El segundo feriado del mes es el Día de Martin Luther King Jr., que en 2026 se observará el lunes 19 de enero. Este día honra la vida y el legado del líder del movimiento por los derechos civiles, y es también una fecha dedicada al voluntariado y a la reflexión sobre la igualdad y la justicia social. Su carácter de feriado móvil, siempre el tercer lunes de enero, facilita que comunidades y escuelas organicen actividades conmemorativas.

Impacto laboral de los feriados de enero

Para los trabajadores federales, estos feriados representan días libres pagados según su calendario habitual. Quienes forman parte del personal esencial y deben trabajar durante estas jornadas reciben compensación adicional, conocida como pago premium, lo que añade un incentivo para cubrir servicios indispensables.

En el sector privado, la situación depende de la política interna de cada empresa. Muchas organizaciones otorgan descanso o pago festivo para mantenerse competitivas en la atracción de talento. En ambos casos, los feriados de enero suelen influir en la planificación laboral y en la organización de turnos, especialmente en comercio, transporte y servicios de emergencia.