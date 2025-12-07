MUCHA ATENCIÓN, Florida: estas cinco NUEVAS LEYES entrarán en vigor el 1 de enero del 2026 y cambiarán la vida de los residentes

El estado de Florida se prepara para la entrada en vigor de cinco nuevas leyes que modificarán diversos aspectos de la vida cotidiana. A partir del 1 de enero de 2026, residentes, pacientes, trabajadores estatales y dueños de mascotas deberán adaptarse a cambios que buscan mejorar la transparencia, la protección al consumidor y el bienestar animal.

Estas normativas abarcan desde reembolsos médicos, creación de un registro de crueldad animal, eliminación de copagos para exámenes de seno en empleados estatales, cambios en seguros para mascotas y plazos más cortos en reclamaciones para psicólogos. A continuación, te explicamos cómo impactará cada una.

Nuevas reglas sobre salud y reembolsos médicos

Una de las normas más importantes es la Ley SB 1808, que obliga a profesionales de la salud a devolver cualquier pago en exceso a sus pacientes en un máximo de 30 días. Quienes no cumplan podrán recibir multas de hasta $500 por incidente. La intención es cuidar el bolsillo de los usuarios y mejorar la transparencia financiera en el sector médico.

Cinco nuevas leyes trasnformarán la vida de los residentes de Florida desde enero 2026.

A esto se suma la Ley SB 158, que elimina el copago de exámenes diagnósticos y suplementarios de seno para empleados del gobierno estatal. El objetivo es facilitar el acceso a estudios esenciales para la detección temprana y seguimiento del cáncer de mama, reduciendo barreras económicas.

Nuevas regulaciones para mascotas y seguros

La Ley HB 255, conocida como la "Ley Dexter", creará un registro público de personas condenadas por crueldad animal. Este sistema nace tras el caso del perro Dexter, asesinado luego de ser adoptado, y busca impedir que abusadores puedan volver a adquirir o adoptar animales.

Por otro lado, la Ley HB 655 reforma los seguros para mascotas, exigiendo mayor transparencia por parte de las aseguradoras, un período de revisión de 30 días para cancelar sin penalidad y prohibiendo prácticas como la exigencia de programas de bienestar como condición obligatoria. También requiere que agentes reciban capacitación específica sobre exclusiones y condiciones preexistentes.

Cambios en reclamaciones para profesionales de salud mental

La quinta medida, la Ley SB 944, reduce el tiempo que tienen las aseguradoras para presentar reclamos a psicólogos, pasando de 30 meses a 12 meses.

Este cambio pretende agilizar el proceso de pago y evitar retrasos que afectan la planificación financiera de los profesionales de salud mental. Con este ajuste, Florida busca modernizar y acelerar la gestión de reembolsos en el sector.