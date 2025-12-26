ATENCIÓN familias migrantes en California: Ley AB 495 de Gavin Newsom protegerá a indocumentados y sus hijos de redadas de Trump

El arribo de Donald Trump a la Casa Blanca ha empeorado la situación de millones de inmigrantes e indocumentados dentro de los Estados Unidos, pero existen estados que no se han alineado a las políticas del republicano, uno de ellos es California encabezado por el gobernador demócrata Gavin Newsom quien ha firmado una ley que promete proteger a esta población, pero sobre todo a los más pequeños del hogar.

Ley de Gavin Newsom protegerá a hijos de inmigrantes en California

Se trata de la Ley del Plan de Preparación Familiar, conocida como AB 495, firmada por Newsom y que entrará en vigor desde el 1 de enero de 2026, pero ¿De qué trata? proteger la estabilidad y bienestar emocional de los menores que son proclives a la separación familiar debido a las redadas de las agencias migratorias.

La norma también aspira a fortalecer los derechos de los padres, así como dar opciones para las familias que quieren garantizar el cuidado de sus hijos si son víctimas de detenciones por sus estatus migratorios.

Esta quiere evitar las nefastas consecuencias que atraviesan los hijos de familias inmigrantes detenidas, no solo el trauma emocional, también otros desafíos como el acceso a la educación o cobertura médica; es por ello que se han modificado varios códigos en áreas como Educación, Familia, Salud, Seguridad y Sucesiones, para que los procesos sean ágiles.

"Cuidador": ley AB 495 cambia su significado

En ese sentido, es crucial el cambio de la palabra cuidador en su significado, donde un adulto de 18 años o más que vive con un menor de edad, puede autorizar la inscripción escolar, así como el consentimiento para atención médica, siempre que esté enlazada con la escuela.

En ese sentido, entre las modificaciones claves que plantea la Ley AB 495, destacan las siguientes:

Los cuidadores parientes tienen los mismos derechos que los tutores para dar luz verde a la atención médica y dental del menor de edad.

Desde el 1 de enero de 2026, la palabra pariente se refiere a un adulto relacionado con el menor, con parentesco de sangre, pero también adopción y afinidad (dentro del quinto grado de parentesco, incluidos padrastros, hermanastros, todo pariente cuya consanguinidad esté precedida de palabras como bisabuelo, tatarabuelo, abuelo), pero también el cónyuge, incluso si el matrimonio o unión acabó por muerte o disolución.

¿Cómo funciona la custodia temporal en estos casos?

Asimismo, la ley permite a familias afectadas por redadas anti inmigrantes a que se pueda dar las tutelas conjuntas, para que el menor de edad se vea lo menos afectado.