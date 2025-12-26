0

ALERTA en Walmart de Beckley, Virginia Occidental: sujeto amenaza con cuchillo y roba pertenencias a clientes

El sujeto accedió a devolver lo robado, pero luego pedía 60 dólares para ello. El día anterior no dudó en amenazar a los clientes del Walmart con un cuchillo.

Joel Dávila
El sujeto pedía dinero para devolver lo robado.
El sujeto pedía dinero para devolver lo robado. | Composición Líbero/Joel Dávila
En las previas a la Navidad, un terrible incidente sucedió en un Walmart de Beckley, Virginia Occidental (Estados Unidos), cuando uno hombre amenazó con un cuchillo y robó pertenencias a los clientes, pero cuando accedió a devolver lo robado, pedía dinero a cambio.

La policía detuvo al sujeto que hizo pasar el peor momento a los clientes antes de la Navidad.

Sujeto roba y amenaza con cuchillo en Walmart de Beckley, Virginia Occidental

Todo comenzó el 18 de diciembre, de acuerdo a lo dicho por el Departamento de Policía de Beckley, respondieron al llamado que aseguraba la presencia de un sujeto que blandía un arma blanca dentro de la tienda ubicada en 1330 N. Eisenhower Drive.

Las autoridades identificaron al responsable con el nombre de Amr Mohamed, el cual había robado billeteras y celulares a sus víctimas la noche anterior. Luego de esto, los afectados presionaron al sujeto para devolver lo robado, a lo cual este aceptó.

Cuando las mujeres afectadas entraban al local de la tienda minorista para recuperar sus artículos, Mohamed permaneció en su vehículo, pero cuando finalmente ingresó, metió las manos en sus bolsillo y se negó devolver los sustraído, tras lo cual pidió hablar afuera con las víctimas.

Walmart

Amr Mohamed hizo pasar momentos de incomodidad a clientes del Walmart en Beckley.

Cuando estuvieron fuera, Mohamed exigía 60 dólares como condición para devolverlo lo que no era suyo. Una mujer aceptó, le envió el dinero de forma electrónica, el tipo devolvió el smartphone, pero no la billetera. Tras la exigencia, el sujeto explotó y sacó un cuchillo, quería dinero por este artículo: "Sin los 60 dólares, no".

¿Fue arrestado por la policía? ¿Qué cargos enfrenta?

La mujer llamó al 911 y el sujetó echó a la fuga. Luego de tomar testimonio a las víctimas, la policía local se comunicó vía telefónica con Mohamed, quien admitió lo sucedido, así como revelar que tenía la billetera en su poder, así como blandir un cuchillo a modo de amenaza. Eso sí, aseguró que devolvería este objeto tras el pago del dinero exigido.

Pero, el ladrón llegó al Departamento de Policía de Beckley horas después, entregó la billetera y fue puesto bajo custodia sin antecedentes, por lo que hoy enfrenta cargos de intento de robo en primer grado, así como portación de arma mortal; sin embargo, las autoridades están a la espera de ver lo que tienen que mostrar las imágenes de la cámara de seguridad.

Joel Dávila
AUTOR: Joel Dávila

Redactor de Líbero, sección Ocio. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con mas de 13 años de experiencia en contenido digital, periodismo institucional y redacción SEO.

