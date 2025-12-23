ALERTA para compradores de Walmart: estos son los productos que han sido RETIRADOS por riesgo de lesiones graves

Las vacaciones suelen ser sinónimo de descanso y celebraciones, pero también pueden convertirse en una etapa de distracción en la que pasamos por alto alertas importantes. En medio del ajetreo, una información ignorada puede marcar la diferencia entre unos días tranquilos y una experiencia llena de preocupaciones.

Esto cobra especial relevancia cuando se trata de retiros de productos que representan riesgos para la salud y la seguridad. Walmart, uno de los mayores minoristas del mundo, mantiene un seguimiento constante de estos casos y ha emitido varias alertas recientes que los consumidores no deberían ignorar.

Retiros recientes de productos vendidos en Walmart

Walmart ha retirado del mercado varios artículos tras detectar riesgos potenciales para los consumidores, especialmente en productos de uso cotidiano. Entre los más recientes se encuentran alimentos, ungüentos y artículos recreativos, cada uno con problemas distintos pero igualmente serios.

Walmart alertó sobre el retiro de varios productos por motivos de seguridad.

Uno de los casos más destacados es el retiro de los postres helados sin lácteos 'So Delicious' sabor caramelo salado. Según el aviso, podrían contener material extraño, como pequeñas piedras u objetos duros, debido a un problema con los anacardos utilizados en su elaboración. El retiro afecta únicamente a ese sabor específico, identificado con un SKU y UPC determinados, y fechas de caducidad previas a agosto de 2027.

Productos con riesgos graves para la seguridad

Otros retiros están relacionados directamente con riesgos físicos severos, especialmente para niños. El ungüento tópico Mamisan, que contiene lidocaína, fue retirado porque su envase no es a prueba de niños, lo que infringe las normas de seguridad y podría provocar lesiones graves o incluso la muerte si se ingiere accidentalmente.

Asimismo, las piscinas elevadas Blue Wave de 48 pulgadas o más fueron retiradas por presentar un diseño peligroso: una correa de compresión que puede servir como punto de apoyo, facilitando el acceso de niños y aumentando el riesgo de ahogamiento. A esto se suma la advertencia sobre el aceite esencial de gaulteria HiQiLi, que contiene salicilato de metilo y se vende en un envase que tampoco cumple con los requisitos de seguridad infantil.

Ante esta situación, el gigante minorista recomienda a los consumidores mantenerse atentos si poseen alguno de estos productos, dejar de usarlos de inmediato y seguir las indicaciones oficiales para evitar accidentes durante la temporada navideña.