MUCHO CUIDADO en Walmart de Deltona: ladrón en serie fue atrapado por robar importantes dispositivos

Un individuo fue arrestado dentro de un Walmart en Deltona, Florida, luego de que las autoridades detectaran presuntas maniobras para sustraer mercancía de alto valor. De acuerdo con los reportes, el personal de seguridad del establecimiento identificó patrones reiterados de conducta sospechosa y notificó a la policía local, lo que permitió una rápida intervención y la posterior detención del sospechoso.

David Dean, de 43 años, quedó detenido sin fianza el 29 de diciembre en la cárcel del condado de Volusia.

Las investigaciones preliminares señalan que el sospechoso podría estar vinculado a robos similares en distintas regiones de Estados Unidos, lo que ha incrementado la alerta entre comercios minoristas, según información publicada por el Daytona Beach News-Journal.

Capturan en Deltona a un ladrón en serie por robar baterías de Walmart

Los hechos se remontan a la víspera de Navidad, cuando oficiales de la Oficina del Sheriff del condado de Volusia respondieron a una alerta del departamento de prevención de pérdidas dentro del Walmart de Deltona.

Empleados del establecimiento indicaron que un hombre observaba y manipulaba de manera reiterada dispositivos electrónicos de alto valor, colocándolos dentro de envases correspondientes a artículos de menor precio con el propósito de evadir el pago completo.

Tras dar seguimiento al comportamiento inusual del sospechoso, los agentes procedieron a detenerlo. En su poder, además de los artículos presuntamente sustraídos, se encontró un dispositivo para remover etiquetas de seguridad, lo que agravó aún más su situación legal, de acuerdo con declaraciones policiales citadas por el Daytona Beach News-Journal.

¿Cuál es el perfil del sospechoso y cuáles son los cargos en su contra?

Las autoridades identificaron al detenido como un hombre que ya era buscado por distintos departamentos policiales en varios estados debido a una serie de hurtos similares. Se cree que su accionar forma parte de una cadena de al menos 33 robos en tiendas a nivel nacional, con mercancía valuada en decenas de miles de dólares, de acuerdo con información recopilada por las fuerzas de seguridad y reportada por el Daytona Beach News-Journal.

Al momento de su arresto, se le imputaron cargos adicionales por la posesión de un dispositivo diseñado para facilitar el hurto, además de las órdenes de captura pendientes en otros estados. El hombre fue trasladado a la cárcel del condado de Volusia, donde ahora enfrenta múltiples cargos penales con una fianza establecida por la justicia.