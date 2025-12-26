- Hoy:
INDIGNACIÓN en Maine: ICE arresta violentamente a pastor africano con estatus legal en Navidad: "Dios los juzgará"
El pastor africano fue arrestado pese a asegurar que estaba legal en los Estados Unidos. La detención tuvo lugar en frente de un complejo de apartamentos en Maine.
Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de los Estados Unidos no descansan en sus redadas para capturar a inmigrantes indocumentados, ni siquiera en Navidad, ya que en las celebraciones por el nacimiento de Jesucristo, los federales atraparon haciendo uso de la fuerza a un pastor africano que, en todo momento, afirmó estar en EE. UU. con estatus legal.
Pastor africano arrestado con violencia por ICE en Nochebuena
Todo sucedió en Lewiston, Maine, sí, el estado donde transcurren casi todas las historias de Stephen King, en pleno día de Nochebuena, los agentes con equipo táctico interceptaron un carro en cuyo interior un hombre que discutía con estos.
"¿Es usted ciudadano estadounidense?", preguntó el federal, a lo que este hombre, proveniente de África, replicaba en inglés, a lo que el sujeto que llevaba el improvisado interrogatorio le replicó con un seco "¡Deja de hablar!"
El evento tuvo lugar en plena calle al frente de un complejo de apartamentos Picker House Lofts a la vista de varios testigos que abogaban por el hombre de fe: "Me pediste mi identificación y te la mostré, no soy el que buscas, entonces ¿Cómo es eso?", dijo el sujeto intentando que los de ICE entendieran sus razones.
Entonces, el agente pregunta: "¿Estás en este país ilegalmente?", a lo que el sujeto añadió velozmente: "No, no estoy aquí ilegalmente". Sin embargo, esta respuesta no fue satisfactoria por lo que a tirones lo sustrajeron del vehículo, lo pusieron de rodillas sobre el asfalto, para después reducirlo boca abajo.
Testigos indignados con arresto de pastor africano por agentes de ICE
Otro agente se acerca y proceden a enmarrocarlo. Para ese entonces, quizás cansado de exponer sus razones, el pastor africano se mantuvo callado desde el esposamiento hasta el momento en que fue conducido al auto que lo conduciría hasta la oficina de ICE donde comprobarían su estatus legal.
Mientras se producía el arresto, la persona que grababa repitió de forma constante cosas como: "¡Es pastor, es pastor! Estás golpeando a un pastor", pero el federal respondió de inmediato: "Él no es pastor en este país".
Sobre los segundos finales del metraje, se oye decir directo a los de ICE: "Dios los juzgará. Están separando a la gente de sus hijos y dejándolos solos", el video termina con el oficial haciendo un gesto a la cámara.
