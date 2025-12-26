ALERTA empleo en EE.UU.: estos son los sectores que más contratan a latinos y los trabajos mejor pagados del momento

El mercado laboral de Estados Unidos atraviesa una transformación silenciosa pero contundente, y la comunidad latina está en el centro de ese cambio. Con una presencia que ya ronda uno de cada cinco habitantes, los trabajadores hispanos se consolidaron como un pilar del empleo, el consumo y el crecimiento económico en todo el país.

Para millones de familias con raíces en México, Centroamérica, el Caribe y Sudamérica, el empleo en EE.UU. no solo representa estabilidad local, sino también una vía para progresar, emprender y sostener economías familiares a ambos lados de la frontera. Informes recientes del National Minority Supplier Development Council y del Latino Donor Collaborative confirman que las empresas lideradas por minorías con fuerte protagonismo latino crecen a mayor ritmo que el promedio nacional, incluso en un contexto de menor impulso a las políticas de diversidad.

Latinos sostienen y expanden el mercado laboral en EE.UU.

Empresas latinas: motor de empleo

Los datos más recientes muestran que los negocios propiedad de minorías generaron más de 2,2 millones de puestos de trabajo y pagaron alrededor de USD 168.000 millones en salarios durante 2024. Dentro de ese universo, las compañías latinas se destacaron por su dinamismo: aumentaron ingresos, ampliaron plantillas y fortalecieron sectores clave de la economía real.

Este crecimiento refleja una tendencia clara: cada vez más latinos pasan de empleados a emprendedores, especialmente en rubros como servicios, transporte, manufactura, construcción y logística. Son empresas que nacen en comunidades locales y terminan integrándose a cadenas de valor nacionales.

Los sectores que más contratan latinos

La manufactura moderna sigue siendo uno de los grandes imanes de empleo. Hoy ya no se limita a fábricas tradicionales, sino que incluye centros de distribución, automatización, logística y procesos industriales avanzados, con una fuerte demanda de mano de obra calificada y semi-calificada.

A la par, servicios y construcción continúan absorbiendo a miles de trabajadores, en especial a quienes recién se incorporan al mercado laboral estadounidense. Restaurantes, hotelería, limpieza, transporte y obras públicas dependen en gran medida del trabajo latino para sostener su operación diaria.

Dónde están los mejores sueldos

El mapa salarial cambia cuando se observan sectores de mayor especialización. Tecnología, ingeniería, servicios profesionales y logística avanzada encabezan la lista de los mejor remunerados, con incrementos salariales por encima del promedio nacional.

También el área de salud y cuidado personal muestra un crecimiento sostenido. El envejecimiento de la población impulsa la demanda de enfermeros, asistentes médicos y trabajadores comunitarios, roles en los que la fuerza laboral latina más joven y numerosa gana terreno con salarios más competitivos y mayor estabilidad.

Impacto regional y poder de consumo

El peso de la economía latina ya se siente a escala regional. Proyecciones del LDC indican que el PIB latino seguirá expandiéndose con fuerza en la próxima década, mientras que el consumo hispano supera los USD 2,5 billones anuales, impulsando desde pequeños comercios hasta grandes corporaciones.

Un rol cada vez más decisivo

El mensaje es claro: los latinos ya no solo ocupan empleos esenciales, sino que avanzan hacia posiciones mejor pagadas, más técnicas y con mayor proyección. Su aporte reduce brechas laborales, fortalece industrias estratégicas y sostiene el crecimiento económico de Estados Unidos.

En un escenario cambiante, la comunidad latina se consolida como uno de los motores laborales más importantes del país, combinando trabajo, emprendimiento y una influencia económica que no deja de expandirse.