Atención con la nueva norma de USCIS para migrantes: podrían rechazar tu solicitud por tu foto de identidad

Si tienes pensado presentar una solicitud de visa o residencia en los Estados Unidos, ten mucho cuidado porque el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los EE. UU. (USCIS) ha establecido una nueva norma por la cual están en la facultad de rechazar tu proceso si es que presentas una foto antigua. Esto tiene como finalidad evitar el robo de identidad.

USCIS rechazará tu solicitud por incluir fotos antiguas

En ese sentido, USCIS ha establecido que no aceptará fotos que superen los 3 años de antigüedad (antes era de hasta 10 años), de hecho, las únicas fotografía que aceptarán serán aquellas tomadas por esta agencia u otras entidades autorizadas, todo ello como parte de las reformas de inmigración que se está aplicando.

Ahora bien, si te estás preguntando a quienes alcanzará esta nueva medida en las solicitudes, pues debes tener en cuenta que aplica para documentos que no requieran nuevos datos biométricos ni fotos. Por ello, el USCIS solo podrá reutilizar fotos previamente obtenidas si, al momento de la presentación, no han transcurrido más de 36 meses desde la fecha que en que se tomó en una Oficina de Servicios de Asistencia (BSA).

USCIS está implementando nuevas medidas en sus políticas migratorias.

¿A quiénes afectará esta nueva medida?

Esta se aplicará a todas las solicitudes de beneficios de inmigración, con excepción de la Solicitud de Naturalización (Formulario N-400). la Solicitud de Certificado de Ciudadanía (Formulario N-600), la Solicitud de Reemplazo de la Tarjeta de Residente Permanente (Formulario I-90) y la Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus (Formulario I-485), ya que todos estos incluyen nuevos datos biométricos, lo que incluye nueva fotografía.

Hay que tener en cuenta que esta medida tuvo su origen durante la pandemia del COVID-19, cuando USCIS permitió el usos de fotos antiguas, en ese momento, con fotos de hasta 22 años, pero cuando la emergencia sanitaria acabó, la agencia lo disminuyó a 10 años.

Cambios importantes de USCIS en la política migratoria

