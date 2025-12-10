- Hoy:
¡TERROR en Walmart de Hinesville! Joven de 20 años muerto a tiros recibe justicia tras condena de sus asesinos
Jaylin Ferrell encontró justicia a dos años de su asesinato a manos de 3 personas sin escrúpulos, quienes finalmente conocerán cuál será su destino en prisión.
En septiembre de 2023, la policía de Hinesville encontró el cuerpo sin vida de Jaylin Ferrel de tan solo 20 años a espalda de un Walmart y dos años después de su violento asesinato a manos de tres facinerosos, el joven y su familia reciben algo de justicia al conocerse la sentencia a prisión que recibieron los asesinos.
Un crimen macabro
Cuando la policía llegó a la escena del crimen, descubrieron el cuerpo de Jaylin entre un muelle de carga de Walmart Supercenter y los apartamentos Liberty Woods, al lado de la autopista Oglethorpe. No se tenía conocimiento de los asesinos, pero un mes y medio después (octubre 2023) arrestaron al trío conformado por Jalijah Pittman (21), Jaquaves Pittman (20) y Sirenity Hagan (20).
Originalmente, cada uno enfrentaba cargos de homicidio con malicia, dos cargos de homicidio grave, robo a mano armada, agresión agravada y conspiración para cometer robo a mano armada. Sin embargo, Jaquaves fue declarado inocente de los cargos por el jurado, razón por a cual no seguirá en prisión.
La sentencia de los asesinos
Por su lado, Sirenity aceptó una declaración negociada en 2024, por lo que cumplirá cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional, siendo hallada culpable por homicidio dolosos y conspiración para cometer robo a mano armada. Ya ha sido confinada al Centro de Mujeres de McRae.
Por su parte, Jalijah aceptó, de igual forma, culpabilidad negociada siendo sentenciado a 20 años de prisión y 20 de libertad condicional luego de ello; es decir que saldrá en 2043. Sin embargo, durante el siguiente periodo de su condena está prohibido de recibir, portar, transportar o intentar comprar ningún arma de fuego o municiones, así como respetar el toque de queda que se establecerá en 20 años cuando sea liberado.
