Historia detrás de un INUSUAL CRIMEN en Walmart: sospechoso será procesado por robo de cinco cajas de cerveza y más

Un caso poco común de robo en un supermercado Walmart de The Villages, Florida, ha sorprendido a la comunidad local. Carlos Tillman, de 43 años y residente de Ocala, será procesado el próximo mes tras apropiarse de múltiples productos, entre ellos cinco cajas de cerveza, según reporta The Villages-News.com.

Sospechoso será procesado por el robo de cinco cajas de cerveza y otros artículos en Walmart de The Villages

De acuerdo con The Villages-News.com, Tillman fue arrestado el mes pasado mediante una orden judicial y deberá presentarse ante el Tribunal del Condado de Sumter el 14 de enero por un delito grave de robo.

El informe policial de la Oficina del Sheriff del Condado de Sumter indica que el incidente ocurrió el 11 de octubre de 2024, cuando Tillman llenó un carrito con mercancía por un valor de 261 dólares. Entre los productos sustraídos se encontraban:

Cinco cajas de cerveza Michelob Lite

Dos sándwiches de pollo

Un barril de papas

Dos bebidas energéticas Monster

Detergente para ropa y lejía

El sospechoso salió de la tienda sin pagar y, posteriormente, en noviembre de 2024, se cree que intentó cometer un robo similar en el mismo Walmart.

Colaboración clave del personal de Walmart en EE. UU.

La investigación reveló que Tillman había llegado al establecimiento en un sedán negro, el mismo vehículo vinculado a un robo previo ocurrido el 14 de septiembre de 2024 en el condado de Marion.

El personal de Walmart colaboró activamente con las autoridades al comparar las imágenes de las cámaras de seguridad con la foto de su licencia de conducir, lo que permitió confirmar su identidad. Según The Villages-News.com:

"Carlos Tillman, de 43 años y residente de Ocala, comparecerá ante el Tribunal del Condado de Sumter el 14 de enero por un delito grave de robo. Fue arrestado el mes pasado mediante una orden judicial relacionada con este caso".

Cabe destacar que Tillman tiene antecedentes por un robo cometido en 2018 en el condado de Miami-Dade, lo cual podría influir en la sentencia de su caso actual.

Este suceso resalta la importancia de la vigilancia y la cooperación entre el personal de las tiendas y las fuerzas del orden para prevenir delitos en supermercados locales, especialmente en The Villages, Florida.