ALERTA en Walmart de Roeland Park: concluye investigación por AMENAZA de bomba, ¿qué pasó con los clientes?

Una fuerte movilización policial encendió las alarmas la tarde del viernes en Roeland Park, Kansas, luego de que se reportara una presunta amenaza de bomba en una tienda Walmart. El incidente obligó a activar los protocolos de seguridad, lo que generó preocupación entre clientes y empleados. Horas después, las autoridades aclararon lo ocurrido y confirmaron que el establecimiento ya opera con normalidad.

¿Qué pasó en el Walmart de Roeland Park tras la amenaza de bomba?

De acuerdo con la información difundida por KCTV, el incidente se registró alrededor de las 4:08 p. m. del viernes 12 de diciembre, cuando la Policía de Roeland Park recibió un reporte sobre una posible amenaza de bomba en el Walmart ubicado en el 5150 de Roe Boulevard.

Como parte del protocolo, el edificio fue inspeccionado minuciosamente con apoyo de unidades especializadas y perros entrenados en la detección de explosivos. Según señaló KCTV de manera textual: "las autoridades realizaron una búsqueda completa del establecimiento y no se encontró ninguna amenaza creíble para el público". Tras concluir la revisión, se determinó que no existía un peligro real.

Reabre Walmart de Roeland Park tras amenaza de bomba.

¿Qué ocurrió con los clientes y la tienda tras el incidente en Estados Unidos?

Durante la emergencia, varias agencias de seguridad acudieron al lugar para apoyar la operación, incluidos equipos del Departamento de Policía de Shawnee y del Departamento de Bomberos de Olathe. Una vez descartado cualquier riesgo, la tienda fue reabierta y los clientes pudieron retomar sus actividades con normalidad.

Las autoridades locales informaron que la investigación relacionada con la amenaza ya fue cerrada, aunque continúan solicitando la colaboración del público. Cualquier persona que tenga información relevante puede comunicarse con el Departamento de Policía de Roeland Park al 913-677-3363 o, de forma anónima, con Greater Kansas City Crime Stoppers al 816-474-TIPS (8477).

Este tipo de incidentes, aunque resultan alarmantes, forman parte de protocolos preventivos diseñados para proteger a la comunidad. En este caso, la rápida respuesta permitió confirmar que no hubo riesgo para los clientes ni para los empleados del Walmart de Roeland Park.