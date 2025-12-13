¡Mucha atención! Recientemente, la policía local de Radcliff, Kentucky, informó a la prensa y a la comunidad que no se halló evidencia alguna y dio por finalizado el caso, esto luego que se recibiera un reporte sobre una amenaza en el Walmart Supercenter de la zona. ¿Todo volvió a la normalidad en dicho establecimiento de EE. UU.? ¿Se detuvo a un sospechoso? AQUÍ todo lo que se sabe.

Walmart: autoridades de Radcliff revelan actual situación de tienda tras preocupante amenaza

wlky.com y otros portales, además de las autoridades de Radcliff, revelaron la actual situación del Walmart Supercenter USA, donde se registró hace poco una presunta amenaza de bomba, ocasionando un gran temor entre los clientes y trabajadores que fueron evacuados de inmediato.

Autoridades de Radcliff evidenciaron cuál es la actual situación de la tienda tras amenaza de bomba.

Aproximadamente a las 6:45 p. m. del viernes 12 de diciembre, la administración de Radcliff comunicó mediante su cuenta oficial de Facebook que el Departamento de Policía de Radcliff (RPD) se encontraba atendiendo una amenaza alertada, instando a la ciudadanía a mantenerse alejada de la zona afectada.

Por su parte, el jefe de policía, Jeff Cross, declaró al medio internacional en mención que se había recibido una amenaza y que, hasta el momento, se está llevando a cabo una investigación al respecto, pues en las primeras averiguaciones se había especificado la preocupante magnitud de la amenaza.

No obstante, luego se confirmó que el hecho no habría sido verídico y se desconoce a la persona involucrada. Al respecto, la tienda continuó laborando de manera cotidiana. Se trató de una falsa alarma.

¿Cuál es el protocolo a tomar en cuenta en una alerta de amenaza de bomba?

Bajo este contexto, es importante saber que, en un operativo de emergencia, las fuerzas de seguridad deben responder rápidamente, implementando protocolos de seguridad para proteger a los presentes.

Walmart activa un código rojo, lo que implica la evacuación inmediata del local. Todos los presentes deben seguir las instrucciones de la tienda y de las autoridades, dirigiéndose a un punto de reunión seguro, lejos del posible peligro. Con ello, se podría salvar muchas vidas y evitar más complicaciones.