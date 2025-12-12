TENSIÓN en Walmart de Estados Unidos: hombre es SENTENCIADO a 24 meses de prisión por hurto planificado

Un joven de 22 años, originario de Rumania, fue condenado esta semana en un tribunal de St. Louis tras declararse culpable de participar en un esquema de robos en varias tiendas Walmart de Estados Unidos. El caso, que abarcó varios estados, evidencia cómo las estrategias de fraude electrónico pueden afectar de manera significativa a los grandes minoristas.

Un hombre rumano fue sentenciado por un intento de robo en Walmart.

Según FOX 2, las autoridades confirmaron que el hombre ingresó al país de manera ilegal en 2023 y comenzó a ejecutar su plan de hurtos coordinados.

¿Cómo se desarrolló el plan de fraude en las tiendas Walmart de Estados Unidos?

De acuerdo con FOX 2, Suras Rostas aprovechaba los procesos de escaneo y transferencia electrónica en las cajas registradoras para llevar a cabo su fraude. El joven contaba el dinero en pilas equivalentes al monto total de las compras y lo entregaba cuidadosamente a los empleados.

Posteriormente, recuperaba el efectivo y lo guardaba discretamente en sus bolsillos. En ocasiones, contaba con la colaboración de cómplices que distraían a los cajeros mientras él cometía el robo.

Los documentos judiciales detallan que, si los cajeros intentaban verificar el efectivo, Rostas repetía el proceso hasta lograr que los empleados depositaran el dinero en sus cajones sin contarlo. Según los fiscales, estas maniobras provocaron pérdidas superiores a los 100,000 dólares para Walmart, ya que los artículos eran devueltos para obtener reembolsos en efectivo.

Hombre pagará 2 años de cárcel por elaborado hurto en Walmart

El juez Schelp, durante la audiencia en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en St. Louis, expresó su desaprobación ante la falta de respeto de Rostas por las leyes estadounidenses. De acuerdo con FOX 2, el joven se declaró culpable en septiembre de dos cargos de fraude electrónico. La sentencia final fue de 24 meses de prisión, además de la obligación de reembolsar a Walmart 135,290 dólares.

Asimismo, la condena incluye la extensión de la pena a casos pendientes en Idaho, Arkansas, Florida y en el condado de St. Louis, Missouri. Este fallo subraya el compromiso del sistema judicial estadounidense con la protección de los minoristas frente a esquemas de fraude organizados que cruzan fronteras estatales.