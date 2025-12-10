Estafó a Walmart de Arkansas por varios años con tarjeta de crédito: se salió con la suya, pero ahora está en prisión

Latonya Renee Williams cometió una serie de fraudes a Walmart en Okaloosa, Arkansas en 2021 de los cuales pareció librarse pero, finalmente, en diciembre de 2025 recibió la justicia que merece tras ser hallada culpable y ahora cumplir condena sin posibilidad de fianza.

Un robo que, por poco, es "perfecto"

El pasado 2 de diciembre de 2025, Latonya fue ingresada a la cárcel del Condado de Okaloosa por seis cargos graves de presunto uso ilegal de tarjetas de crédito por un valor superior a los US$100 dólares, las cuales representan serias violaciones de los establecido en el Estatuto de Florida 81761.

De acuerdo al informe de la Oficina del Sheriff del Condado de OKaloosa, los hechos se remontan al 17 de noviembre de 2025 en las tiendas de Walmart en 1300 John Sims Parkway en Niceville, y en el de 748 Beal Parkway de Fort Walton Beach.

Pero ¿Qué hizo? de acuerdo a las grabaciones de aquél día hace 4 años, Williams realizaba 6 transacciones utilizando la tarjeta de crédito de su víctima. Por ello, de acuerdo al informe de la policía local se detectaron dos transacciones anuladas de US$827.52 dólares, ambas en el Walmart de Niceville.

La mujer utilizó la tarjeta de su víctima para comprar productos en Walmart.

Por su parte, en Fort Walton Beach, se destaca tres transacciones anuladas: dos de estas por un valor de US$827.52 dólares y una tercera de US$1,448.16 dólares. Además. dos transacciones completadas por los mismos montos.

Sin posibilidad de fianza

La oficina del sheriff certificó que Williams fue identificada una hora después del incidente de Niceville en medio de una interacción no relacionada con un agente del hombre. Por ello, 4 años después de sus crímenes, la mujer de 36 años está en prisión sin posibilidad de fianza, al menos hasta que tenga lugar su audiencia ente el tribunal, programada para el 15 de enero de 2026 en la Extensión del Anexo del Tribunal del Condado de Okaloosa, en Fort Walton Beach.