¡TENSIÓN en Walmart de Wilton! Mujer de 66 años comete grave delito en tienda donde tenía "prohibido" ingresar
La mujer ya contaba con una prohibición de ingresar al Walmart de Wilton, pero hizo caso omiso y volvió a robar, pero sin medir las consecuencias de sus actos.
El pasado 24 de noviembre de 2025, Linda Alonzo, una adulta mayor de 66 años, hizo algo que nunca debió: ingresar al Walmart de Wilton, Nueva York y, pese a las advertencias previas, no tuvo mejor idea que robar mercancía, tal y como lo hizo en ocasiones anteriores, pero esta vez le saldría muy caro.
Un robo con una advertencia previa
De acuerdo al parte policial elaborado por la Oficina del Sheriff del Condado de Saratoga, indica que Alonzo ingresa a la tienda minorista a sabiendas que tenía prohibida la entrada al establecimiento, por lo que se permaneció en las instalaciones de forma ilegal.
Al notar su presencia, empleados de Walmart le hicieron saber que no tenía permitido el ingreso a la tienda, pero Linda hizo caso omiso. De acuerdo a lo revelado por las autoridades, la mujer habría robado mercancía, lo que produjo que dieran la alarma a la policía, quienes acudieron a los pocos minutos.
La mujer habría robado en ocasiones anteriores en Walmart de Wilton.
El hecho, ocurrido al promediar las 7:30 p.m., tras lo cual fue detenida y hoy enfrenta cargado de robo en tercer grado, un delito grave de clase D, así como hurto menor, delito menor de clase A, mientras que su caso es visto por el juez David R. Towne en el Tribunal Municipal de Wilton, tras lo cual fue puesta en libertad para los servicios previos al juicio en espera de más procedimientos.
Hasta esto, los agentes indicaron que los cargos que se le imputan no constituyen delitos que permitan obtener una fianza, siempre de acuerdo a la legislación vigente en Nueva York.
