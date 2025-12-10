- Hoy:
- Partidos de hoy
- Real Madrid vs Man City
- Sporting Cristal vs Cusco FC
- Alianza Lima vs Zhetysu
- Tabla de Champions
- Cruz Azul vs Flamengo
- Universitario
PELIGRO para inmigrantes: Esto pasa si trabajas con el permiso laboral VENCIDO
USCIS advierte que mantener un empleo con el EAD expirado es una infracción grave que bloquea beneficios futuros y activa procesos de remoción.
Trabajar legalmente en Estados Unidos no depende solo de tener un empleo, sino de contar con una autorización vigente. El Documento de Autorización de Empleo (EAD) es la base que habilita a miles de migrantes a desempeñar actividades laborales, y su vencimiento puede desencadenar consecuencias migratorias severas.
PUEDES VER: ¡ATENCIÓN, inmigrantes en EE. UU.! NUEVAS NORMAS de USCIS: así deberás pagar tus solicitudes desde AHORA
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) reforzó sus advertencias ante el aumento de controles y el crecimiento de trámites pendientes. En ese contexto, reiteró que continuar trabajando con el EAD expirado constituye empleo no autorizado, una falta que afecta directamente cualquier proceso migratorio en curso o futuro.
Trabajar con el EAD vencido pone en riesgo tu estatus migratorio.
¿Qué es el EAD y para quiénes aplica?
El EAD es la autorización oficial que permite trabajar en EE.UU. a extranjeros cuyo estatus migratorio así lo exige. Se obtiene mediante el Formulario I-765 y tiene una validez limitada, generalmente de uno a dos años, según la categoría migratoria.
Este permiso es indispensable, entre otros, para:
- Solicitantes de asilo, TPS o visa U
- Personas en trámite de ajuste de estatus
- Estudiantes con autorización laboral especial
No lo necesitan quienes ya cuentan con residencia permanente ni los titulares de visas de empleo que incluyen autorización automática (como H-1B, L-1 u O-1).
Riesgos de trabajar con el permiso vencido
USCIS es claro: no existe tolerancia para el empleo sin autorización vigente. Incluso períodos breves de trabajo irregular pueden traer efectos duraderos.
Entre las consecuencias más graves se encuentran:
- Inicio de procesos de remoción o deportación
- Negativa a renovar el EAD o cambiar de estatus
- Bloqueo del ajuste a residencia permanente
- Inadmisibilidad para regresar a EE.UU. tras una salida
Cualquier infracción queda registrada y debilita el historial migratorio del trabajador.
Cómo detectan el empleo no autorizado
El gobierno utiliza cruces de información y verificaciones administrativas. Los casos pueden surgir por:
- Declaraciones fiscales ante el IRS (W-2 o 1099)
- Revisiones de empleo durante trámites migratorios
- Controles a empleadores y auditorías del formulario I-9
- Denuncias internas o reportes de otras agencias
Estas revisiones pueden activarse en cualquier momento, no solo ante una investigación formal.
Obligaciones de los empleadores
La ley también alcanza a las empresas. Los empleadores deben verificar la autorización laboral y no pueden mantener contrataciones con permisos vencidos. Las faltas pueden derivar en multas crecientes y sanciones por reincidencia, especialmente cuando se detecta negligencia en el proceso de verificación.
Qué hacer si el EAD está por vencer
USCIS recomienda iniciar la renovación hasta 180 días antes del vencimiento. En algunas categorías, la solicitud presentada a tiempo habilita una extensión automática temporal, pero esta no aplica a todos los casos y debe verificarse puntualmente.
Trabajar sin confirmación de vigencia o sin extensión válida no está permitido, incluso si el trámite está en curso.
Impacto en la vida diaria del migrante
Perder la autorización para trabajar implica inestabilidad económica inmediata, dificultades para sostener vivienda, salud y educación, y un riesgo migratorio acumulado. En casos detectados, la sanción puede extenderse por años y cerrar definitivamente el camino a la regularización.
Dónde informarse de forma oficial
Toda la información actualizada sobre el EAD debe consultarse exclusivamente en los canales oficiales de USCIS, que ofrecen recursos en español y guías detalladas sobre derechos, plazos y obligaciones laborales.
Mantener el permiso vigente no es un trámite menor: es la línea que separa el empleo legal de un riesgo migratorio grave.
- 1
ICE intensifica la BÚSQUEDA de una familia en Texas tras deportar a su hija que venía de visita
- 2
MALA NOTICIA para inmigrantes en EE. UU.: NUEVA LEY endurece sanciones y obliga a pagar $5,000 al ser detenidos
- 3
ALARMANTE situación para inmigrantes de país rechazado por Trump: ICE arresta a 12 personas en Minneapolis
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90