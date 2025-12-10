PELIGRO para inmigrantes: Esto pasa si trabajas con el permiso laboral VENCIDO

Trabajar legalmente en Estados Unidos no depende solo de tener un empleo, sino de contar con una autorización vigente. El Documento de Autorización de Empleo (EAD) es la base que habilita a miles de migrantes a desempeñar actividades laborales, y su vencimiento puede desencadenar consecuencias migratorias severas.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) reforzó sus advertencias ante el aumento de controles y el crecimiento de trámites pendientes. En ese contexto, reiteró que continuar trabajando con el EAD expirado constituye empleo no autorizado, una falta que afecta directamente cualquier proceso migratorio en curso o futuro.

Trabajar con el EAD vencido pone en riesgo tu estatus migratorio.

¿Qué es el EAD y para quiénes aplica?

El EAD es la autorización oficial que permite trabajar en EE.UU. a extranjeros cuyo estatus migratorio así lo exige. Se obtiene mediante el Formulario I-765 y tiene una validez limitada, generalmente de uno a dos años, según la categoría migratoria.

Este permiso es indispensable, entre otros, para:

Solicitantes de asilo, TPS o visa U

Personas en trámite de ajuste de estatus

Estudiantes con autorización laboral especial

No lo necesitan quienes ya cuentan con residencia permanente ni los titulares de visas de empleo que incluyen autorización automática (como H-1B, L-1 u O-1).

Riesgos de trabajar con el permiso vencido

USCIS es claro: no existe tolerancia para el empleo sin autorización vigente. Incluso períodos breves de trabajo irregular pueden traer efectos duraderos.

Entre las consecuencias más graves se encuentran:

Inicio de procesos de remoción o deportación

Negativa a renovar el EAD o cambiar de estatus

Bloqueo del ajuste a residencia permanente

Inadmisibilidad para regresar a EE.UU. tras una salida

Cualquier infracción queda registrada y debilita el historial migratorio del trabajador.

Cómo detectan el empleo no autorizado

El gobierno utiliza cruces de información y verificaciones administrativas. Los casos pueden surgir por:

Declaraciones fiscales ante el IRS (W-2 o 1099)

Revisiones de empleo durante trámites migratorios

Controles a empleadores y auditorías del formulario I-9

Denuncias internas o reportes de otras agencias

Estas revisiones pueden activarse en cualquier momento, no solo ante una investigación formal.

Obligaciones de los empleadores

La ley también alcanza a las empresas. Los empleadores deben verificar la autorización laboral y no pueden mantener contrataciones con permisos vencidos. Las faltas pueden derivar en multas crecientes y sanciones por reincidencia, especialmente cuando se detecta negligencia en el proceso de verificación.

Qué hacer si el EAD está por vencer

USCIS recomienda iniciar la renovación hasta 180 días antes del vencimiento. En algunas categorías, la solicitud presentada a tiempo habilita una extensión automática temporal, pero esta no aplica a todos los casos y debe verificarse puntualmente.

Trabajar sin confirmación de vigencia o sin extensión válida no está permitido, incluso si el trámite está en curso.

Impacto en la vida diaria del migrante

Perder la autorización para trabajar implica inestabilidad económica inmediata, dificultades para sostener vivienda, salud y educación, y un riesgo migratorio acumulado. En casos detectados, la sanción puede extenderse por años y cerrar definitivamente el camino a la regularización.

Dónde informarse de forma oficial

Toda la información actualizada sobre el EAD debe consultarse exclusivamente en los canales oficiales de USCIS, que ofrecen recursos en español y guías detalladas sobre derechos, plazos y obligaciones laborales.

Mantener el permiso vigente no es un trámite menor: es la línea que separa el empleo legal de un riesgo migratorio grave.