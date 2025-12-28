ALERTA para beneficiarios de SNAP: nuevos requisitos laborales entran en vigor en 2026 y afectará a este grupo de personas
Los cambios en SNAP desde 2026 endurecen los requisitos laborales y reducen exenciones, poniendo en riesgo el acceso a alimentos de millones de personas.
El sistema de asistencia alimentaria en Estados Unidos enfrenta uno de sus cambios más profundos en los últimos años. A partir de 2026, nuevas normas federales modificarán quiénes pueden acceder a los beneficios del programa SNAP, condicionando el apoyo económico al cumplimiento de requisitos laborales más estrictos.
Estas medidas, incluidas en un amplio paquete presupuestario, han generado preocupación entre organizaciones sociales y beneficiarios. Para millones de personas, SNAP no es un complemento, sino la base de su alimentación diaria, por lo que cualquier restricción impacta directamente en su seguridad alimentaria.
Nuevos requisitos laborales de SNAP desde 2026
La ley denominada "One Big Beautiful Bill", firmada en julio de 2025, establece un endurecimiento en las reglas de elegibilidad. Desde marzo de 2026, el rango de edad sujeto a obligaciones laborales se amplía, alcanzando a adultos de hasta 64 años, lo que incorpora a un grupo que antes contaba con más exenciones.
Adultos aptos para trabajar deberán cumplir nuevas reglas de SNAP a partir de 2026.
Bajo estas nuevas disposiciones, los adultos de 18 a 65 años que estén físicamente capacitados, no tengan hijos menores de 14 años y no cuenten con una discapacidad reconocida, deberán cumplir al menos 20 horas semanales de trabajo, empleo comunitario o capacitación. En términos mensuales, se exige acreditar 80 horas, de lo contrario el beneficio se limitará a solo tres meses.
Impacto en grupos vulnerables y cambios en la alimentación
Defensores de derechos civiles alertan que estas reglas afectarán especialmente a personas desempleadas y a trabajadores de entre 50 y 64 años, un grupo que suele enfrentar discriminación por edad o problemas de salud que dificultan conseguir empleo estable. Aunque son considerados "aptos", muchos podrían quedar excluidos del programa.
A la par de los requisitos laborales, SNAP también incorpora nuevas restricciones sobre los alimentos permitidos. Con exenciones aprobadas por el USDA, al menos 12 estados ya pueden prohibir la compra de refrescos, dulces y bebidas energéticas, clasificadas como comida chatarra. El objetivo oficial es mejorar la nutrición, aunque críticos señalan que estas limitaciones reducen opciones accesibles para familias con bajos ingresos.
