CONFIRMACIÓN clave: Estados Unidos prepara un PAGO EXTRA de $1,200 para beneficiarios del Seguro Social

La escalada sostenida de los precios volvió a encender las alarmas en Washington. Frente a un escenario donde alimentos, alquileres y servicios básicos continúan en alza, legisladores demócratas impulsan una iniciativa que busca dar un respiro económico a millones de personas que dependen de ayudas federales para cubrir sus gastos mensuales.

La propuesta surge como una medida excepcional para compensar la pérdida de poder adquisitivo y apunta directamente a beneficiarios del Seguro Social, así como a quienes reciben asistencia por discapacidad y programas vinculados a veteranos. El plan ya genera debate en el Congreso y podría transformarse en uno de los ejes económicos del próximo año.

El pago extra aún debe ser aprobado por el Congreso para entrar en vigencia.

¿En qué consiste el pago adicional que se analiza?

El proyecto contempla un refuerzo de 200 dólares mensuales durante seis meses consecutivos, lo que representa un total de $1,200 por beneficiario. Este monto se sumaría automáticamente a los cheques habituales, sin trámites adicionales ni solicitudes especiales. Según los impulsores, el objetivo es que la ayuda llegue de forma rápida y directa, funcionando como un parche temporal mientras se discuten cambios estructurales en los programas de asistencia federal.

Quiénes podrían acceder al beneficio

De aprobarse la iniciativa, el pago alcanzaría a más de 70 millones de personas en todo el país, entre ellas:

Jubilados que cobran Seguro Social

Beneficiarios del SSDI (discapacidad)

Personas que reciben SSI

Veteranos que perciben compensaciones del Departamento de Asuntos de Veteranos

El dinero se depositaría utilizando los mismos métodos de pago actuales, lo que permitiría una implementación sin demoras técnicas.

Cuándo podrían comenzar los depósitos

El esquema prevé seis pagos mensuales consecutivos. Si el Congreso logra un acuerdo antes del cierre del año fiscal, los primeros depósitos podrían emitirse a inicios de 2026. No obstante, el avance del proyecto dependerá de las negociaciones políticas y del respaldo que logre en ambas cámaras. Aunque cuenta con apoyo relevante, aún debe superar varias instancias legislativas antes de convertirse en ley.