ALERTA con esta sanción que amenaza a millones de inmigrantes: MULTAN con $5,000 a hispana por entrar sin inspección a EE. UU.

El gobierno de Estados Unidos ha empezado a imponer sanciones económicas significativas a inmigrantes que ingresan al país sin someterse a los controles de inspección fronteriza. Esta medida afecta tanto a personas recién llegadas como a residentes de larga duración. Según Univision, la política ya ha impactado a solicitantes de asilo como Gridiudis Rosello, una inmigrante cubana que recibió recientemente una multa de 5,130 dólares tras su cita con ICE.

Gridiudis Rosello, cubana solicitante de asilo, fue liberada con I-220A tras cruzar la frontera sur en febrero de 2022.

¿Qué significa entrar a EE. UU. sin pasar por inspección?

Según la abogada de inmigración Rosaly Chaviano, citada por Univision, "ellos se están refiriendo a aquellas personas que ingresan por los puertos de entrada y que no pasan por este proceso de inspección de manera formal". En otras palabras, cualquier migrante que cruza la frontera sin someterse a los controles oficiales puede ser considerado sujeto a esta sanción.

Por su parte, el abogado John de la Vega explicó a Univision que esta medida no solo afecta a quienes ingresaron recientemente: "Decenas de personas que llevan años en los Estados Unidos están siendo multadas con esta nueva provisión. Por lo tanto, creo que puede existir una acción legal, ya que el gobierno está cobrando penalidades de manera retroactiva".

El caso de Gridiudis Rosello: un ejemplo de la nueva política

Gridiudis Rosello cruzó la frontera sur en febrero de 2022 y fue liberada con un documento I-220A. Sin embargo, durante su cita con ICE recibió una notificación inesperada: debía pagar 5,130 dólares por ingresar al país sin pasar por inspección.

Univision cita a Rosello diciendo: "Todos los días nos sorprenden más con este proceso que estamos atravesando. La multa debe pagarse en 30 días. Vamos a ver qué pasa; injustamente nos están haciendo pasar por todo esto".

Su situación refleja la preocupación de millones de inmigrantes que podrían enfrentar sanciones similares, sin importar cuánto tiempo llevan en EE. UU. ni si tienen algún trámite migratorio pendiente.

Consecuencias y opciones legales para los inmigrantes multados por entrar a EE. UU. sin inspección

Expertos legales advierten que ignorar la multa puede acarrear graves consecuencias financieras. Según John de la Vega, citado por Univision, "Si no pagas la multa a tiempo, quedarías endeudado con el gobierno federal de los Estados Unidos, lo que significa que podrían retirar esa cantidad de tus cuentas bancarias en el futuro".

La abogada Chaviano también señala que quienes reciban la notificación tendrán instrucciones para disputar o apelar la sanción: "Cuando una persona reciba esta multa, también tendrá indicaciones sobre cómo apelar o disputar este tipo de sanción".

Los expertos recomiendan que cualquier inmigrante que reciba esta sanción busque asistencia legal antes de tomar decisiones sobre el pago o la apelación, con el fin de proteger sus derechos y evitar problemas financieros o migratorios en el futuro.