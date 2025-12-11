¡Atención! La Administración de Trump empezó el mes con nuevas restricciones en los permisos de trabajo, reduciendo su duración de cinco años a solo 18 meses. El director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) afirmó que esta medida busca asegurar que quienes desean laborar en el país no representen un riesgo para la seguridad pública.

En medio de ello, varios inmigrantes han expuesto que, en esta última semana, han recibido notificaciones de sus entidades bancarias, las cuales les han pedido actualizar su estatus para evitar el cierre o congelamiento de sus cuentas. Incluso, los que no tienen solicitudes de asilo, residencia o permisos de trabajo, enfrentarán dificultades para justificar su situación migratoria. ¿Qué está pasando?

Las nuevas restricciones y amenazas de Trump que no dejan a salvo a inmigrantes

Según los últimos testimonios de extranjeros a 'El País', muchos se encuentran en la incertidumbre al no saber qué pasará con ellos tras las últimas notificaciones que han recibido por parte de la Administración del republicano. Y es que, recientemente, Trump suspendió las solicitudes de migración para ciudadanos de 19 países considerados de alto riesgo y ha colocado restricciones en los permisos laborales.

Por su parte, Joseph B. Edlow, director del USCIS, afirmó en un comunicado que se están implementando "más medidas de protección" para asegurar que el fraude y las amenazas no comprometan la integridad del sistema migratorio. Como consecuencia a ello, muchos extranjeros han reportado la recepción de correos informando sobre la cancelación de sus juramentos de ciudadanía y documentos.

La reciente acción de la Casa Blanca perjudica a todos aquellos que se encontraban en la etapa final del proceso de naturalización en EE. UU., generando preocupación entre los residentes permanentes y sus próximas solicitudes.

En un contexto donde se ha planteado la posibilidad de eliminar la ciudadanía por nacimiento y el ICE arrestando a personas naturalizadas, la situación se torna alarmante, dejando claro que ningún inmigrante se encuentra a salvo ni puede trabajar en el país americano, incluso a los que no deberían justificar su estatus ni a los que solicitan asilo.

Testimonio de mujer extranjera afectada tras actualizaciones migratorias

Ángela Linares, es una inmigrante cubana que pidió cambiar su nombre en el país americano, decidió declarar para dicho medio y expresar que, en varias oportunidades, ha sido perjudicada por las políticas migratorias. Pese a ser beneficiaria del Parole Humanitario, el día que la Casa Blanca puso fin al programa, Linares empezó una vida totalmente diferente.

"Me dejaron ilegal aquí, tuve que ponerme en pausa porque desde el momento en que limitaron todos los procesos no me ha salido ni mi permiso de trabajo, ni mi residencia. La vida está en pausa", fue su declaración, tal como también se sinceraron otros inmigrantes.

"Mi padre no quiere que yo vaya a verlo, sabe que cualquier salida es un riesgo, te detienen y no les importa nada, están violando todo, no hay ningún estado de seguridad", señaló por su temor de ser detenida y deportada.