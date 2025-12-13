Nicolás Maduro recibiría PROTECCIÓN de Colombia: canciller no descarta refugiar al líder chavista en medio de la presión de EE. UU.

La canciller colombiana Rosa Villavicencio afirmó que Colombia estaría dispuesta a acoger a Nicolás Maduro como refugiado en caso de que abandone el poder como parte de una eventual transición política. Sus declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión en el Caribe, marcada por la presión militar de Estados Unidos sobre Venezuela.

La funcionaria respondió afirmativamente cuando fue consultada por Caracol Radio sobre la posibilidad de ofrecer asilo a Maduro si decidiera exiliarse. Según explicó, Colombia apuesta por una salida negociada y diplomática que evite una escalada de conflicto regional.

Colombia apuesta por el diálogo y una salida negociada

Villavicencio sostuvo que la prioridad de su país es reducir la tensión en el Caribe mediante el diálogo y la negociación diplomática. "Si para ello hace falta una negociación y una transición, Colombia está dispuesta a apoyarla", señaló, al tiempo que recordó que el país cuenta con una política de refugio que podría aplicarse en ese escenario.

Canciller de Colombia no descarta ofrecer asilo a Maduro tras presión de EE. UU. para que abandone el poder.

Aunque negó que Colombia esté actuando como mediador formal entre el gobierno de Maduro y la oposición venezolana, reiteró que Bogotá está disponible para facilitar conversaciones si las partes así lo solicitan. Hasta el momento, Maduro no se ha referido públicamente a la posibilidad de abandonar Venezuela y ha insistido en que no renunciará al poder.

Presión de EE. UU. y postura de Gustavo Petro

Las declaraciones de la canciller se producen mientras Estados Unidos mantiene operaciones militares en el Caribe, que han incluido ataques contra supuestas embarcaciones vinculadas al narcotráfico, con un saldo de más de 80 muertos. El presidente estadounidense Donald Trump ha amenazado en reiteradas ocasiones con atacar suelo venezolano.

En este contexto, el presidente colombiano Gustavo Petro ha advertido que dichas acciones constituyen una "invasión" y rechazó que su postura implique defender una dictadura. Petro propuso una amnistía general y un gobierno de transición compartido en Venezuela, e incluso comparó la situación del Caribe con la Franja de Gaza, llamando a la movilización de los pueblos para frenar la escalada militar.