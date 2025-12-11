ATENTOS con USCIS, inmigrantes: ¿a quién afecta la PAUSA de aprobaciones y denegaciones de asilo en EE. UU.?

La administración del presidente Donald Trump decidió suspender temporalmente todas las decisiones sobre solicitudes de asilo presentadas directamente ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). Esta medida afecta a cientos de miles de personas que esperan una respuesta sobre su situación migratoria y genera incertidumbre acerca de los próximos pasos que deben seguir quienes buscan protección en el país.

Trump suspendió temporalmente las decisiones de asilo afirmativo.

De acuerdo con Andrés Santamaría, abogado de inmigración de la organización Make the Road New York, citado por Documented NY, la medida no implica la cancelación de entrevistas o audiencias, pero sí significa que no se aprobarán ni denegarán casos de asilo afirmativo hasta nuevo aviso.

¿A qué inmigrantes afecta la pausa de aprobaciones y denegaciones de asilo en EE. UU.?

La suspensión se aplica únicamente a las solicitudes de asilo afirmativo, es decir, a aquellas que las personas presentan directamente ante USCIS y que no están involucradas en procesos de deportación. Según Santamaría, los casos de asilo defensivo, tramitados ante jueces de inmigración en la corte, no se ven afectados y continúan su curso habitual.

Además, la pausa abarca solicitudes provenientes de cualquier país; sin embargo, desde el 2 de diciembre de 2025 se incluyó una lista de 19 países considerados de ‘alto riesgo’: Afganistán, Birmania, Burundi, Chad, Cuba, Eritrea, Guinea, Haití, Irán, Laos, Libia, República del Congo, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Togo, Turkmenistán, Venezuela y Yemen.

Esto significa que las personas de estas nacionalidades no recibirán decisiones sobre sus casos mientras la suspensión permanezca vigente.

Aunque los permisos de trabajo y otros beneficios no se cancelan automáticamente, USCIS ha indicado que emitirá directrices adicionales en un plazo aproximado de 90 días. Por ello, es fundamental que los solicitantes continúen presentando solicitudes de asilo y otros beneficios siempre que cumplan con los requisitos.

Consejos clave para inmigrantes durante la pausa de decisiones de asilo de USCIS

Santamaría recomienda tomar varias medidas para quienes se vean afectados:

Mantener contacto con un abogado de inmigración: Esto permite recibir asesoría sobre cualquier riesgo y conocer opciones legales disponibles.

Asistir a todas las audiencias y entrevistas programadas: No presentarse puede provocar órdenes de deportación o la cancelación del caso.

Conservar todos los documentos oficiales: Recibos, avisos de USCIS y notificaciones de la corte son esenciales para el seguimiento del caso.

Preparar un plan familiar en caso de detención: Mantenerse informado sobre posibles acciones de ICE es fundamental para actuar de manera preventiva y segura.

En resumen, la pausa en las decisiones de asilo afecta principalmente a quienes solicitan asilo afirmativo ante USCIS, sin impactar los casos en corte. Mantenerse informado, asistir a audiencias y entrevistas, y contar con asesoría legal son pasos esenciales para proteger la situación migratoria durante este período.