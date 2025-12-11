De la Green Card a la detención: ICE arresta a un joven mexicano en lo que debía ser su ÚLTIMO PASO hacia la residencia

Un joven mexicano fue detenido por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Salt Lake City durante lo que sería su entrevista final para obtener la residencia permanente en Estados Unidos, conocida como Green Card. El hecho genera preocupación entre activistas y legisladores locales debido a la creciente detención de personas sin antecedentes penales.

ICE arresta a un inmigrante mexicano durante su último paso hacia la Green Card

Según el abogado de inmigración Andy Armstrong, del bufete Stowell & Crayk en Salt Lake City, el detenido, identificado únicamente como Jair, llegó al país siendo adolescente con una visa válida, pero permaneció más tiempo del permitido. De acuerdo con Univision, Jair llevaba 18 meses en proceso de obtener la Green Card gracias a su matrimonio con una ciudadana estadounidense, con quien tiene un hijo de 4 años.

"El arresto ocurrió en la oficina del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), justo cuando iba a ser entrevistado, el último paso del proceso. Es la primera vez que vemos algo similar en Salt Lake City", señaló Armstrong, según Univision.

ICE inicia deportación pese a trámite de residencia permanente en EE. UU.

El abogado explicó que Jair no tiene antecedentes penales y que la ley migratoria le permite solicitar la residencia permanente. Sin embargo, al presentarse a la entrevista, fue detenido por ICE y trasladado a un centro de detención en Arizona, ya que Utah no cuenta con instalaciones propias para la detención migratoria. Aún no tiene fecha para comparecer ante la corte y espera poder salir bajo fianza, según Univision.

Armstrong criticó el procedimiento, calificándolo como un "desperdicio de recursos gubernamentales", y destacó el impacto en la familia del joven: "No tuvo oportunidad de hablar con su esposa, quien quedó muy angustiada", indicó, según Univision.

¿Cómo reaccionan la comunidad y los legisladores ante las detenciones en oficinas de inmigración?

Tras el arresto, decenas de personas se manifestaron durante más de ocho horas frente a la oficina de USCIS en Salt Lake City, el pasado lunes 8 de diciembre. Activistas y abogados han alertado que este tipo de detenciones, cada vez más frecuentes, afecta a residentes pacíficos sin antecedentes penales, de acuerdo con Univision.

El senador de Utah, Nate Bouin, expresó su preocupación a Univision: "La administración ha dicho que se busca expulsar delincuentes, pero estamos viendo que personas con vidas establecidas y familias están siendo detenidas".