TENSIÓN en Florida: congresista María Elvira Salazar se distancia de sus colegas republicanos por política migratoria de Trump

La congresista de Florida María Elvira Salazar sorprendió al romper filas con los legisladores republicanos cubanoamericanos de Miami al calificar como "injusta" y "anti estadounidense" la decisión del Gobierno de Donald Trump de pausar todos los procesos migratorios de ciudadanos de 19 países, incluidos cubanos, venezolanos y haitianos.

Su postura contrasta con la de sus colegas Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart, quienes respaldaron la medida alegando preocupaciones de seguridad fronteriza. La decisión de Salazar marca un giro estratégico en un distrito donde la inmigración es un tema central y altamente sensible.

Salazar critica la pausa migratoria de Trump

"Estados Unidos no cree en el castigo colectivo. No castigamos a los inocentes por los pecados de los culpables", dijo Salazar en un comunicado. La congresista argumenta que congelar los procesos de asilo, residencia permanente y ciudadanía castiga a inmigrantes legales que siguen cada paso del proceso, afectando a miles de familias en Miami-Dade.

Congresista de Florida se distancia de sus colegas republicanos cubanoamericanos por la política migratoria de Trump.

Salazar también destacó que ya existen verificaciones de antecedentes para detener a terroristas y que muchos residentes que llegaron legalmente están listos para apoyar la democracia y la libertad. Su declaración ha sido vista como un esfuerzo por distanciarse de la línea dura de Trump y posicionarse como una voz sensata dentro del partido republicano.

Impacto político en Miami-Dade

El giro de Salazar ocurre en medio de un creciente malestar en el sur de Florida por las políticas migratorias del Gobierno, que afectan directamente a comunidades que históricamente apoyaron a los republicanos. Analistas coinciden en que esta postura podría fortalecer su imagen ante votantes hispanos e inmigrantes de su distrito, compuesto por un 70% de hispanos y un 20% de inmigrantes.

Expertos señalan que Salazar ajusta su estrategia ante las elecciones, consciente de que mantenerse rígida con Trump podría costarle apoyo. "Está viendo en las encuestas que hay una reacción negativa entre los hispanos", afirma Eduardo Gamarra, profesor de Ciencias Políticas de FIU. La congresista busca equilibrar su lealtad al partido con la defensa de los derechos de sus electores.

Rompiendo el bloque de los "Crazy Cubans"

Salazar se separa del bloque cubanoamericano formado por Giménez y Díaz-Balart, conocidos como los "tres locos cubanos" por su apoyo incondicional a Trump y su agenda. Durante años, estos legisladores trabajaron unidos en sanciones, acuerdos internacionales y medidas migratorias, mostrando una unidad casi monolítica.

Ahora, la congresista adopta un enfoque más moderado, enfatizando la legalidad y los derechos de inmigrantes que llegaron de manera correcta y cumplieron con todos los procedimientos. Analistas consideran que esta decisión podría consolidarla como la menos extrema del trío, fortaleciendo su posición electoral y proyectándola como una voz sensata en un partido cada vez más polarizado.