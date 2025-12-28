Powerball 29 de diciembre EN VIVO: resultados y sorteo completo con números ganadores del jackpot
El sorteo se lleva a cabo a las 10:59 p. m. (hora del este) y se puede seguir en vivo en el sitio oficial de Powerball. Esta lotería continúa siendo uno de los eventos más esperados.
Powerball de HOY, lunes 29 de diciembre de 2025, vuelve a encender la ilusión de millones de personas en Estados Unidos y en distintas partes del mundo, gracias a sus premios millonarios y a la expectativa que genera cada sorteo. En esta nueva edición, la atención está puesta en los resultados oficiales y en el monto del pozo, que mantiene en vilo a jugadores y seguidores.
A pocas horas del sorteo, crece la expectativa por saber si el jackpot seguirá acumulándose o si finalmente aparecerá un nuevo ganador que cierre el año con una fortuna histórica. Como ocurre en cada edición, Powerball se convierte en uno de los eventos más comentados del día.
En esta nota encontrarás toda la información clave sobre Powerball HOY, incluidos los detalles del sorteo y cómo seguirlo paso a paso. Continúa leyendo para no perderte ningún dato de uno de los juegos de azar más famosos del mundo.
Últimos ganadores de Powerball para el 27/12/25
Si te perdiste la transmisión o no llegaste a conocer los resultados de la última edición, a continuación te dejamos los números ganadores:
- Número ganador: 5 - 20 - 34 - 39 - 62 - 1
¿A qué hora se transmite los resultados de Powerball 29/12/25?
El sorteo de Powerball se lleva a cabo en vivo todos los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p. m. (hora del este), desde el estudio oficial de la Lotería de Florida, ubicado en Tallahassee. Cada transmisión reúne a millones de espectadores atentos a la definición de los números ganadores.
Además del sorteo principal, Powerball y su modalidad Double Play cuentan con transmisión en directo a través del sitio web oficial de Powerball, permitiendo a los jugadores y seguidores seguir el evento en tiempo real y conocer los resultados apenas se anuncian.
¿Cómo se juega Powerball?
Para jugar Powerball, debes elegir cinco números del 1 al 69 y un número Powerball del 1 al 26. Los números pueden seleccionarse manualmente o de forma automática.
Ganas premios según la cantidad de aciertos, y el jackpot se obtiene al acertar todos los números, incluidos los cinco blancos y el Powerball.
