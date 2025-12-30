MUCHO CUIDADO, inmigrantes: aeropuertos de EE. UU. implementan nuevas reglas que podrían afectar tu estatus y entrada al país en 2026

Con la llegada de 2026, los inmigrantes que lleguen a EE. UU. deben estar muy atentos a las nuevas reglas de viaje y seguridad que se implementarán en los aeropuertos del país. Estas modificaciones, que afectan principalmente a quienes no son ciudadanos estadounidenses, podrían tener un impacto significativo en los procesos de entrada al país y en la forma en que se verifican los documentos de identidad.

Con el objetivo de mejorar la seguridad y la eficiencia, las autoridades migratorias están poniendo en marcha nuevas medidas que podrían cambiar la experiencia para los inmigrantes en los aeropuertos.

Nuevas reglas de identificación y verificación en los aeropuertos

A partir de 2026, los aeropuertos de EE. UU. comenzarán a aplicar reglas más estrictas para la verificación de identidad y el control de equipaje de mano. Aquellos que no tengan un REAL ID o pasaporte válido podrían enfrentar demoras en el proceso de entrada, y la TSA ConfirmID permitirá obtener un ID temporal por $45, válido para 10 días, aunque los tiempos de espera podrían ser más largos.

En cuanto al equipaje de mano, varias aerolíneas reforzarán los límites de tamaño y peso de las maletas. Por ejemplo, American, Delta, United y JetBlue aceptan maletas de hasta 22 × 14 × 9 pulgadas, mientras que Southwest permite 24 × 16 × 10 pulgadas, incluyendo ruedas, asas y bolsillos abultados.

En vuelos internacionales, el peso permitido varía entre 15 y 22 libras (7 a 10 kg), y algunas aerolíneas, como Air Canada, podrían exigir que los carry-ons más grandes se facturen antes de pasar seguridad, con tarifas de $35 a $65. Conocer estas restricciones ayudará a los inmigrantes a evitar problemas y retrasos en los aeropuertos.

Impacto de las nuevas políticas en el estatus migratorio

El cambio más importante para los inmigrantes será la forma en que se gestionen los documentos migratorios en los aeropuertos. La TSA y las autoridades migratorias están tomando medidas para reforzar el control sobre los documentos de entrada al país, lo que podría generar complicaciones para aquellos que no presenten la documentación correcta. Además, las tarifas adicionales para ciertos tipos de equipaje y otros cambios en las normativas de seguridad podrían afectar la experiencia en el aeropuerto, y en algunos casos, retrasar el proceso de ingreso.

Qué deben saber los inmigrantes antes de viajar

Es esencial que los inmigrantes revisen las nuevas políticas antes de viajar para asegurarse de que tienen toda la documentación necesaria. Desde los limites en el equipaje hasta las nuevas reglas de identificación, estar bien informados puede evitar que enfrenten problemas en el aeropuerto. Es recomendable que se comuniquen con las autoridades migratorias o las aerolíneas para confirmar cualquier requisito adicional antes de viajar.

Conclusión: Las nuevas reglas de los aeropuertos de EE. UU. pueden representar un reto para los inmigrantes en 2026, pero con preparación y conocimiento de las regulaciones, se pueden minimizar las complicaciones. Mantente al tanto de cualquier cambio en las normativas para garantizar un viaje seguro y sin contratiempos.