¡PELIGRO para inmigrantes en Minneapolis! Agentes de ICE tocan puertas buscando ilegales en guarderías y centro médicos

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tiene uno de sus más recientes puntos de operaciones la ciudad de Minneapolis, en Minnesota, pero esta vez su redadas son más "focalizadas", pero no por eso menos peligrosas, pues en este caso tocando puertas para buscar y capturar a los indocumentados.

¿Qué hace ICE en Minneapolis?

En esta ocasión, la agencia migratoria tiene la finalidad se cercar sitios sospechosos de estar involucrados en una amplia red de fraude al estado de miles de millones de dólares. Al respecto, el Departamento de Seguridad Nacional dijo en X: "El DHS está en Minneapolis, yendo puerta a puerta en sitio sospechosos de fraude".

La publicación está acompañada de un video que muestra un par de agentes del DHS ingresando en Nicollet Tobacco & Vape de Burnsville, que se encuentra a unas 17 millas (27.35 kilómetros) de Minneapolis: "El pueblo estadounidense merece respuestas sobre cómo se utiliza el dinero de sus contribuyentes y arrestos cuando se descubran abusos".

El clip de redes sociales muestra a dos oficiales de ICE ingresando a un negocio de Burnsville para interrogara una mujer detrás del mostrador, cercano a un edificio sospechoso que siempre para cerrado. Los oficiales le preguntaron si vio gente entrar y salir durante los últimos días, pero aseguró que no trabajó el día anterior.

En un siguiente video con la misma temática (publicado en X por Kristi Noem, secretaria del DHS), los mismos agentes interrogan a otro hombre en las afueras de un negocio sin identificar sobre los subcontratistas con los que trabajan. Se les escucha preguntar: "¿Tienen algún subcontratista o algún otro socio comercial que utilicen para servicios, transporte o algo por el estilo?", pero la respuesta es ininteligible.

Noem escribió en X: "Las investigaciones de Seguridad Nacional están en Minneapolis en este momento llevando a cabo una investigación masiva sobre el cuidado infantil y otros fraudes desenfrenados".

¿Hay inmigrantes involucrados en red de fraude en Minneapolis?

De acuerdo al New York Post, la agencia federal está investigando hasta 9 mil millones de dólares que pudieron ser robados en un esquema de estafa generalizada a los servicios sociales. ¿Quiénes estarían detrás? de acuerdo al citado medio, el fraude estaría liderado por una banda de la comunidad somalí que opera en Minnesota.

Tricia McLaughlin, subsecretaria de Asuntos Públicos del DHS dijo al New York Post: "En este momento en Minneapolis, Investigaciones de Seguridad Nacional y el ICE están en el terreno llevando a cabo una investigación a gran escala sobre guarderías y centro de atención médica fraudulentos, así como otros fraudes generalizados".