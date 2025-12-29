¡INCREÍBLE! Nueva Ley PROHÍBE cortar el césped utilizando herramientas que vende Walmart

El Ayuntamiento de Portland, Estados Unidos, lanzó una nueva ley que podría darle más de un dolor de cabeza a miles de personas, ya que la misma prohíbe el uso de ciertas herramientas para cortar el césped, la gran mayoría de estas se venden en las tiendas de Walmart.

Prohíben comprar herramientas para cortar el césped que vende Walmart

La idea del ayuntamiento es eliminar de forma gradual los equipo de césped impulsados por gasolina para reemplazarlo por eléctricos. De acuerdo a la ley, la prohibición de aplicar de forma total desde el 2028 a los sopladores de hojas propulsados por gasolina. En Orgeon, estos sopladores de hojas que se venden masivamente en Walmart, tiene venta permitida hasta diciembre de 2027.

La primera infracción que se aplicará de acuerdo a la norma será una advertencia, si se incurren en más, las multas a pagar serán de US$250, US$500 o hasta US$1,000 dólares.

De hecho, Portland no es la primera ciudad que aplica este tipo de medidas en los Estados Unidos, de hecho, otros estados como California ya hicieron lo mismo, entre otras cosas, porque los equipos eléctricos han demostrado funcionar con igual y, en algunos casos, hasta mejor que los de gasolina.

¿Por qué las herramientas eléctricas son mejores que las de gasolina?

Pero, conscientes de los inconvenientes que puedan causar con esta ley, Portland tiene planeado implementar un programa de reembolso para ayudar a minimizar el costo de compra de nuevos sopladores de hojas eléctricos para pequeñas empresas. En el caso de las personas individuales, serán estos los responsables de adquirir sus nuevas herramientas eléctricas.

Al respecto, Carmen Rubio, ex comisionada de la ciudad, asegura que esta iniciativa será beneficios en el plazo inmediato a los usuarios, pero también ayudará al medio ambiente: "Esta política mejorará la salud física y mental de todos en nuestra ciudad, ya sea que usen sopladores de gasolina para ganarse la vida o simplemente los experimenten en su vecindario".

En ese sentido, The US Sun rescata lo expuesto por la Junta de Recurso del Aire de California, la cual afirma que operar un soplador de hojas durante una hora libera la misma cantidad de contaminantes que conducir un Toyota Camry durante más de mil millas.