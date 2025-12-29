PÁNICO en Walmart de Pensilvania por peligrosa mujer que robó en tienda más de 20 veces

Una tienda Walmart en Kelly Township, Pensilvania, ha sido víctima de una mujer que ha robado el establecimiento en unas 20 ocasiones, por lo que el valor hurtado en artículos suma unos US$500 dólares. Ahora que está en manos de la policía, la ladrona espera su juicio en los tribunales.

21 robos en Walmart de Lewisburg, Pensiivania

Se trata de Amy Lee Cortelyou, de 44 años, quien causó en los trabajadores del Walmart de Lewisburg realizando robos en más de 20 ocasiones desde el 23 de agosto y el 30 de noviembre, reveló el agente Charles Casey de la Policía Estatal de Pensilvania en Milton.

Pero, ¿Cuál era su modus operandi para no ser descubierta en tanto tiempo? Simple, usaba para ellos los autopagos, escaneaba un producto para luego colocar varios más en bolsas, según detalló el propia Casey en su declaración jurada.

El monto total de lo robado fue de US$521 dólares y la policía reveló que fueron a la tienda el pasado 4 de diciembre para investigar, pues recibieron la alerta de un agente de protección de activos de Walmart quien informó que pudieron rastrear a la sospechosa, ya que Amy Lee utilizó su tarjeta de crédito. Asimismo, con ayuda de imágenes fijas se la pudo identificar, a la vez de relacionarla con la matrícula del auto en el que se fue.

Inicialmente, la mujer de 44 años negó ser la responsable de los 21 robos.

Cuando la mujer de 44 años fue interrogada por Charles Casey, esta aseguró que si hizo lo que hizo fue por mero accidente, pero el agente le recordó que ese "accidente" ocurrió hasta en 21 ocasiones, o preguntó con sarcasmo, se trata de un error que Walmart cometió.

Al no recibir respuesta, el oficial le mostró fotos de ella en la tienda en pleno robo, pero también yéndose en su vehículo. Tras la evidencia, Cortelyou admitió su responsabilidad en los 21 robos, tras lo cual fue puesta bajo disposición de la policía.,

Ahora, la mujer enfrenta cargos de hurto menor en comercio minoristas a manos de la oficina del juez del distrito Jeffrey A. Rowe y con la primera audiencia sobre su caso programada para el próximo 22 de enero de 2026.