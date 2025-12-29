ATENCIÓN si manejas en California: NUEVAS LEYES de tránsito afectarán a conductores y ciclistas a partir del 1 de enero de 2026

Desde el 1 de enero de 2026, quienes manejan vehículos, bicicletas y las empresas de tecnología en California tendrán que ajustarse a nuevas normas de tránsito. El gobernador Gavin Newsom aprobó diversas leyes con el objetivo de aumentar la seguridad en las vías y supervisar de manera más estricta la expansión de los vehículos eléctricos y autónomos en las calles del estado.

California implementa nuevas normas de seguridad para el próximo año.

De acuerdo con Adelante Valle, varias de estas regulaciones comenzarán a implementarse el año que viene, aunque ciertos artículos se activarán en fechas posteriores.

¿Cuáles son las nuevas leyes de tránsito para bicicletas eléctricas, eMotos y prevención de robos de autos en California?

California refuerza la protección de los ciclistas y la seguridad tecnológica de los vehículos:

Bicicletas eléctricas y visibilidad (AB 544): Todas las e-bikes deberán contar con un reflector o luz trasera roja, activa incluso durante el día, para mejorar la visibilidad de los ciclistas, según Adelante Valle.

Clasificación de eMotos (SB 586): Las motocicletas eléctricas de alta potencia para uso fuera de carretera se consideran Vehículos Todo Terreno (OHV), requiriendo casco y placas del DMV.

Seguridad de baterías (SB 1271): A partir de 2026, las baterías de iones de litio de las bicicletas eléctricas deberán ser probadas y etiquetadas por laboratorios certificados; los sistemas de alquiler deberán cumplir con la norma para 2028.

Robo de autos de alta tecnología (AB 486): Poseer herramientas para clonar llaves o extender señales será considerado delito menor si hay intención de robar, con hasta seis meses de cárcel y multa de $1,000.

De acuerdo con Adelante Valle, estas medidas buscan adaptarse a la movilidad moderna y reducir los riesgos tanto para los usuarios como para los peatones.

Medidas de seguridad para peatones, zonas escolares y vehículos autónomos

El Estado también endurece las normas para mejorar la seguridad en las áreas vulnerables y prepararse para la llegada de vehículos autónomos:

Zonas escolares (AB 382): Los límites de velocidad podrán reducirse de 25 mph a 20 mph, convirtiéndose en estándar en 2031, según Adelante Valle.

Cámaras en zonas de obras (AB 289): Se implementará un programa piloto de radares y láseres automáticos para multar a quienes excedan la velocidad en áreas de construcción.

Ley Move Over ampliada (AB 390): Los conductores deberán reducir la velocidad o cambiar de carril frente a cualquier vehículo estacionado con luces de emergencia, bengalas o conos.

Vehículos autónomos (AB 1777): A partir del 1 de julio de 2026, los vehículos autónomos sin conductor deberán contar con comunicación bidireccional para emergencias; los fabricantes recibirán avisos si los vehículos cometen infracciones.

Vehículos motorizados sin licencia (AB 875): La policía podrá confiscar vehículos de menos de cuatro ruedas durante al menos 48 horas si se manejan sin licencia o por menores en e-bikes de Clase 3.

Según Adelante Valle, estas leyes representan un esfuerzo integral por mejorar la seguridad vial y regular la tecnología emergente en California.