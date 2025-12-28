DURO GOLPE para migrantes que quieren visa: Trump reemplaza lotería por nuevo mecanismo que funcionará desde 2026

El segundo gobierno de Donald Trump ha tomado el toro por las astas para dejar su huella, por lo menos, en la política migratoria de los Estados Unidos, no solo atrapando como deportando ilegales, pero también haciendo mucho más selectivo el proceso de otorgamiento de visas, incluidas las residencias de trabajo, por lo que desde inicios de 2026 se aplicará nuevas normas que harán más "complicados" que los inmigrantes que aspiran trabajar en EE. UU. las consigan.

Nuevas políticas más duras para conseguir visas de trabajo en EE. UU. desde 2026

El nuevo sistema afectará directamente a las visas tipo H-1B para profesionales, que tienen un límite de 65 mil anuales, con 20 mil adicionales reservadas para trabajadores con títulos avanzados de instituciones estadounidenses lo que, de acuerdo al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), modificará las reglas que se encargan de la selección de visados lo que priorizarán a los más calificados como mejor pagados.

Desde el gobierno federal aseguran que esta medida tiene por objetivo salvaguardar los mejores salarios, condiciones laborales y oportunidades de los trabajadores estadounidenses.

En ese sentido, el sistema de lotería aleatoria actual es reemplazado por un proceso de selección que prepondera las habilidades y el salario. Al respecto, el Miami Herald rescata las palabras de Matthew Tragresser, portavoz de USCIS: "El actual proceso de selección aleatoria fue explotado y abusado por empleadores estadounidenses que buscaban contratar trabajadores extranjeros con salarios inferiores a los que pagarían a los trabajadores estadounidenses".

El USCIS es la oficina encargada de entregar visas de trabajo tipo H-1B.

El último martes, el USCIS hizo una publicación en la cual explican el proceso de solicitud bajo el programa de visas laborales H-1B y también anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EE. UU. publicada en el Registro Federal, en la que aseguran que la medida entrará en vigor para el 27 de febrero de 2026, la misma que aplicará para los registro de visas H-1B. la misma que está sujeta al límite anual para el años fiscal 2027.

Aumento de dinero para patrocinar visas H-1B y suspensión de la lotería

Asimismo, vale recordar que la actual administración republicana, con la finalidad de reforzar la supervisión del programa de visas de trabajo, entre otras cosas, aumentó la tarifa para patrocinar una visa H-1B de US$5,000 dólares como era antes, aumentándolo a US$100,000 dólares.

No menor es que, recientemente, Donald Trump ordenó la suspensión del Programa de Visas de Diversidad a consecuencia del tiroteo en la Universidad de Brown a manos de un ciudadano portugués. Este sistema tenía por objetivo otorgar visas a personas de países con tasas bajas de inmigración hacia los Estados Unidos con la finalidad que acceden a la residencia permanente tras cumplir los requisitos de elegibilidad.