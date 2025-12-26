- Hoy:
CUIDADO compradores de California: desde 2026 estará PROHIBIDO comprar este producto en supermercados con multas de US$5000
Esta ley aplicará desde el 1 de enero de 2026 y con multas altas que se aplicarán de forma diaria. La medida tiene por objetivo cuidar el medio ambiente de California.
Desde el 1 de enero de 2026, si vives en el condado de Napa, California (Estados Unidos) y eres asiduo a los supermercados, entonces tenemos noticias que podrían afectarte, pues desde la fecha mencionada estos comercios tiene prohibida la venta de bolsas de plástico.
Ley prohíbe este producto en supermercados de California desde el 1 de enero de 2026
Pese a que la norma no es nueva, ya ha estado en vigor, lo cierto es que se ha adaptado a los nuevos requisitos; en ese sentido, dichos establecimientos tienen que dar bolsas compostables o reciclables a un valor de 25 centavos.
También existe la posibilidad de que los minoristas ofrezcan bolsas de papel, pero con la obligatoriedad de que estén fabricadas, al menos, con un 50 por ciento de material reciclado. Eso sí, los clientes tienen derecho a traer sus propias bolsas para así no pagar tarifa alguna.
Pero, la regla incluye excepciones, entre las que destacan la entrega de bolsas reutilizables gratuitas a quienes hagan compras a través del Programa Suplementario de Alimentos Básicos o el programa para Mujeres, Bebés y Niños (WIC).
Los supermercados del condado de Napa tendrán que cambiar las bolsas de plástico por reciclables o compostables.
¿Qué pasa si los minoristas de California no cumplen la ley de bolsas plásticas?
Pero, ¿Qué pasa si es que alguno de los minoristas infringen la ley de bolsas de plástico? Pues enfrentarían MULTAS DIARIAS que van desde los US$1,000 dólares hasta un tope de US$5,000 dólares. A tener en cuenta que el estado de California se encuentra en plena implementación de una ordenanza sobre la vajilla reutilizable y compostable.
The US Sun recogió declaraciones de funcionarios del condado de Napa: "Esta ordenanza tiene como objetivo reducir los residuos sólidos en los vertederos locales, disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, minimizar la basura y proteger la vida silvestre al exigir a los vendedores de alimentos que utilicen recipientes reutilizables o compostables (...) pero, si la bolsa o contendedor está dañado, sucio o no es adecuado, es posible que el cliente deba comprar una bolsa reciclable o compostable".
