GRAN CONFLICTO en Walmart de México: disputa por comida navideña termina en un violento altercado que se vuelve viral

La presión por conseguir alimentos para la cena de Navidad provocó un momento de caos en un Walmart de la Ciudad de México. Un enfrentamiento entre clientes que intentaban adelantarse en la fila terminó en golpes, gritos y un video viral que rápidamente encendió las redes sociales en México y Estados Unidos.

Disputa por comida navideña termina en violento altercado en un Walmart de México

El incidente ocurrió en la tienda Walmart Tepeyac, uno de los establecimientos con mayor afluencia durante la temporada decembrina. Decenas de personas esperaban su turno para comprar carne preparada, como pierna y lomo, productos de alta demanda y con tiempos de atención prolongados. La combinación de largas filas y la falta de personal incrementó la tensión entre los compradores.

Según videos compartidos en redes sociales, dos mujeres intentaron avanzar en la fila ofreciendo dinero a otros clientes. Ante la negativa generalizada, comenzaron las discusiones, las cuales se intensificaron cuando una tercera persona decidió grabar la situación. Lo que inició como un reclamo verbal terminó en empujones y agresiones físicas, frente a familias y menores de edad.

"Lady Pavo": video viral desata debate en redes sociales

Las imágenes muestran a varios clientes intentando separar a las involucradas, mientras una de ellas resulta con el rostro ensangrentado. Debido a que el conflicto surgió por la compra de carne para Navidad, usuarios de internet apodaron a una de las participantes como "Lady Pavo", nombre que se volvió tendencia en plataformas digitales.

No obstante, versiones encontradas circularon después del altercado. Algunos internautas aseguraron que la agresión comenzó tras una grabación considerada provocadora, mientras que otros señalaron el intento de colarse en la fila como el detonante principal. Ante el caos, personal de seguridad privada intervino para controlar la situación y evitar que el conflicto escalara.

El caso refleja el nivel de estrés que se vive durante las compras de último momento en fechas clave y cómo un desacuerdo cotidiano en un supermercado de México puede transformarse en un fenómeno viral de alcance internacional.