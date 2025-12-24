GRAN NOTICIA para un grupo de inmigrantes: EE. UU. abrió la frontera para quienes completen este trámite antes del 4 de enero

Estados Unidos anunció una oportunidad única para jóvenes mexicanos interesados en realizar estudios en el país a través de un programa académico financiado por el gobierno estadounidense. Según información oficial de la Embajada de Estados Unidos en México, los interesados deben completar el proceso de aplicación antes del 4 de enero de 2026, ya que las solicitudes incompletas no serán consideradas.

EE. UU. abre la frontera a un grupo de inmigrantes que completen este trámite antes del 4 de enero

El programa en cuestión se denomina SUSI (Study of the U.S. Institutes) para Líderes Estudiantiles en Compromiso Cívico, una iniciativa intensiva de corta duración que combina formación académica, actividades culturales y experiencias de servicio comunitario.

La embajada explica que "el Departamento de Estado de Estados Unidos cubrirá los costos del programa para los participantes seleccionados", lo que garantiza que los jóvenes puedan participar sin gastos adicionales y cuenten con acceso legal al país mediante una visa específica.

Este programa está diseñado para estudiantes universitarios con perfil de liderazgo, interesados en conocer más sobre la historia, el gobierno y la participación cívica en Estados Unidos. Además de seminarios y talleres, los participantes realizarán visitas académicas, actividades culturales y proyectos comunitarios, con el objetivo de aplicar lo aprendido en sus propias comunidades al regresar a México.

Los seleccionados recibirán una visa J-1 financiada por el Departamento de Estado de EE. UU.

Requisitos clave y fechas límite para aplicar

Para ser considerado, el candidato debe cumplir los siguientes criterios:

Tener entre 18 y 25 años

Ser ciudadano mexicano

Ser estudiante de licenciatura

Mostrar interés en el compromiso cívico

Contar con un promedio mínimo de 8.5

La fecha límite para enviar la solicitud es el domingo 4 de enero de 2026 a las 23:59 horas, tiempo de la Ciudad de México. La embajada aclara que "únicamente los candidatos finalistas serán contactados a más tardar el 28 de enero de 2026".

¿Qué incluye la estancia y por qué es una oportunidad excepcional para inmigrantes en México?

El programa tiene una duración aproximada de cinco semanas, desarrollándose entre julio y agosto, con sede principal en Amherst, Massachusetts. Además, incluye un viaje académico a Tucson y un foro final en Washington, D.C.

De acuerdo con la información oficial, "el programa académico definirá el compromiso cívico y examinará su desarrollo en Estados Unidos, incluyendo el análisis de la libre expresión y el uso de plataformas digitales como herramientas de participación ciudadana".

El idioma de instrucción será español, por lo que no se requiere dominio del inglés, lo que hace que esta oportunidad sea accesible para un mayor número de jóvenes mexicanos interesados en conocer de cerca la vida académica y cívica de Estados Unidos.

Los seleccionados recibirán una visa tipo J-1, gestionada y financiada por el Departamento de Estado de EE. UU., que les permitirá ingresar legal y temporalmente al país durante el desarrollo del programa académico.