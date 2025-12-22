Mujer de Texas asegura que pudo ser secuestrada en Walmart local y expone su experiencia en video viral de TikTok

Una mujer de Texas, Estados Unidos, acudió a TikTok para revelar su perturbador caso en el cual aseguró que pudo ser víctima de un secuestro en las inmediaciones de su Walmart local. Su testimonio generó mucho de qué hablar en la red social china.

TikToker revela incómodo momento con supuesto acosador en Walmart de Texas

Alexis, conocida en la plataforma digital como alexisssssarre, se dio cuenta que el hombre que la seguía mientras ella miraba artículos de decoración del hogar: "Siento como si me hubiera seguido un hombre (...) O quizás estoy alucinando. Tengo un poco de miedo porque es tarde. Ya son las nueve. Debería estar en casa. Voy a ir a pagar", dice en el metraje.

Luego de esta revelación, la tiktoker intentó actuar normal, continuó viendo artículos que le generaron interés, pero en los comentarios se mostraron preocupados por ella, a lo que ella replicó con: "Puedo decir con seguridad que ya no voy a las tiendas por la noche".

¿Qué hacer en caso alguien te siga en una tienda de Walmart?

Ahora, es verdad posiblemente nunca sepamos por qué alguien la seguía en la tienda, pudo tratarse de algo inofensivo, todo depende de quién te siga; por ejemplo, en Walmart no pocas veces los empleados siguen a los clientes para ver si roban algunos artículos, o los famosos "compradores secretos" que recorren los establecimientos para evitar hurtos.

Si bien es cierto que, más allá de la reflexión que hizo sobre un supuesto acosador, fue una decisión inteligente, pues en este tipo de situaciones actuar con normalidad es clave en una estrategia defensiva, lo cual se vio reflejado en los comentarios del video viral:

Usuarios de TikTok comparten experiencias similares

"Por eso odio Walmart. Es un gueto. Siempre hay alguien raro. Mi hermana y yo estábamos con nuestros hijos y un hombre no paraba de seguirnos. Me di cuenta, pero pensé que estaba loca, Entonces mi hermana lo mencionó y dijo: 'vamos a la sección de niños, a ver si él también va'. Y sí, fue. Dejamos todo y salimos de la tienda. También dijo: 'ese hombre nos sigue', y se espantó", dijo un usuario.

Otro comentó: "Ya ni siquiera les importa si estás con un hombre. El otro día, un tipo me grababa fingiendo estar hablando por teléfono y luego otro me siguió hasta el coche mientras escribía mensajes en dos teléfonos, y mi marido estaba justo a mi lado".

Un tercero agregó: "Todos insisten en no ir de noche, pero casi me secuestran en Walmart en pleno día. El tipo estaba literalmente hombro con hombro conmigo, sin importar cuánto lo empujara. De verdad que no les importa. Por favor, la próxima vez, ve con alguien".