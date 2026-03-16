¿Por qué se celebra el Día de San Patricio en Estados Unidos? Esto debes hacer el 17 de marzo de 2026

Cada 17 de marzo, millones de personas en Estados Unidos celebran el Día de San Patricio (St. Patrick’s Day), una festividad que a primera vista puede parecer llena de desfiles, cerveza verde y música alegre. Sin embargo, detrás de estos festejos se esconde una historia profunda de migración, identidad y orgullo cultural, que ha transformado una antigua conmemoración religiosa en una celebración masiva de la herencia irlandesa en suelo estadounidense.

¿Por qué se celebra el Día de San Patricio en USA?

La celebración del Día de San Patricio en Estados Unidos tiene sus raíces en la inmigración irlandesa y en cómo esa comunidad fue construyendo su identidad en un país nuevo. Según la Encyclopaedia Britannica, "los inmigrantes irlandeses trajeron las tradiciones del Día de San Patricio a Estados Unidos, y la jornada evolucionó hasta convertirse en una celebración secular de la cultura irlandesa", destacando que lo que en Irlanda era un día religioso, en Estados Unidos se transformó en una fiesta cultural de relevancia nacional.

Según otras fuentes, este cambio no fue inmediato: la primera conmemoración del Día de San Patricio en América se remonta a St. Augustine, Florida, en 1600, y el primer desfile tuvo lugar allí en 1601. Más tarde, durante el siglo XVIII, comunidades irlandesas en ciudades como Boston y Nueva York comenzaron a organizar sus propios desfiles y encuentros para honrar su patria y sus costumbres.

Hoy, esta fecha ya no está reservada únicamente a quienes tienen ascendencia irlandesa, sino que se ha convertido en un día festivo popular en todo Estados Unidos, caracterizado por desfiles, eventos comunitarios y celebraciones abiertas a todos.

¿Qué hacer el Día de San Patricio el 17 de marzo de 2026?

El 17 de marzo de 2026, como cada año en Estados Unidos, están programados numerosos eventos para celebrar la cultura irlandesa con un toque muy estadounidense:

Desfiles vibrantes en grandes ciudades : Nueva York, Boston, Chicago y Savannah suelen celebrar desfiles llenos de música, bandas y trajes tradicionales.

: Nueva York, Boston, Chicago y Savannah suelen celebrar desfiles llenos de música, bandas y trajes tradicionales. Colores verdes por todas partes : el verde, ahora emblemático del Día de San Patricio en EE. UU., se encuentra en la ropa, las decoraciones y, en algunos casos, incluso en la cerveza.

: el verde, ahora emblemático del Día de San Patricio en EE. UU., se encuentra en la ropa, las decoraciones y, en algunos casos, incluso en la cerveza. Participación comunitaria y gastronomía: además de desfiles y espectáculos, es común encontrar comidas típicas inspiradas en la tradición irlandesa, como platos con repollo o bebidas festivas.

Aunque en Estados Unidos el día no es un feriado federal obligatorio, millones de personas lo celebran como una ocasión para compartir con familiares y amigos, reforzar tradiciones culturales e incluso conocer la historia irlandesa que ha influido en la identidad de ciudades enteras.

¿Quién fue San Patricio y qué hizo?

Para entender por qué el 17 de marzo se convirtió en una fecha especial, es fundamental conocer al personaje que la inspira: San Patricio. Según la Encyclopaedia Britannica, San Patricio fue un misionero del siglo V, reconocido como uno de los principales responsables de introducir el cristianismo en Irlanda. La enciclopedia señala: "San Patricio fue un misionero del siglo V a Irlanda, a quien se le atribuye la difusión del cristianismo en ese país".

Nacido en la actual Gran Bretaña, Patricio fue secuestrado por piratas y llevado a Irlanda cuando era joven. Tras escapar y dedicarse al sacerdocio, regresó a Irlanda para predicar y organizar iglesias, monasterios y escuelas, labor que continuó hasta su muerte, el 17 de marzo del año 461.

Con el tiempo, la historia de San Patricio se entrelazó con leyendas populares, como la explicación del trébol de tres hojas (shamrock) para ilustrar la Trinidad cristiana, y su figura se convirtió en un símbolo no solo religioso, sino también cultural, para millones de personas en todo el mundo.