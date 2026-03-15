ALERTA, ciudadanos en Nueva York: cambios y desvíos en el metro por el Día de San Patricio 2026

El metro de Nueva York ajustará su servicio el 17 de marzo de 2026 debido al Día de San Patricio, una de las celebraciones más concurridas de la ciudad. La MTA implementará desvíos, cierre temporal de estaciones y rutas alternas para manejar la alta afluencia de pasajeros y garantizar la seguridad durante el desfile.

Estos cambios afectarán varias líneas y estaciones en Manhattan, Brooklyn, Queens y el Bronx, por lo que los viajeros deberán planificar con anticipación sus recorridos, conocer las estaciones afectadas y utilizar rutas alternas recomendadas por la MTA para evitar contratiempos.

Líneas afectadas y desvíos principales

Cambios en la línea 7 del metro de Nueva York

La línea 7 del metro de Nueva York tendrá varias modificaciones durante el primer trimestre de 2026. En dirección a Flushing, los trenes dejarán de detenerse en la estación 103 St–Corona Plaza, por lo que los pasajeros deberán utilizar estaciones cercanas como Junction Blvd o 111 St para continuar su viaje.

Conoce los cambios y desvíos en el metro de Nueva York por el Día de San Patricio 2026.

Además, los trenes expreso hacia Manhattan no se detendrán en 74 St–Broadway hasta mediados de mayo, por lo que los usuarios deberán utilizar el servicio local o realizar trasbordos en Jackson Hts–Roosevelt Av o 61 St–Woodside, donde conectan con otras líneas importantes.

Por otro lado, los trenes que viajan hacia Manhattan también se saltarán las estaciones 69 St y 52 St, mientras que en 61 St–Woodside todos los trenes utilizarán el andén con dirección a Flushing. Durante la madrugada del 17 de marzo, entre las 12.45 a. m. y las 5.00 a. m., tampoco habrá servicio entre Queensboro Plaza y 34 St–Hudson Yards, por lo que la MTA habilitará buses gratuitos y recomienda usar líneas como E, F, N o R para viajar entre Queens y Manhattan.

Modificaciones en la línea 6 del metro

La línea 6 también registrará cambios importantes entre el 16 y el 20 de marzo. Durante las tardes, los trenes expreso hacia Pelham Bay Park funcionarán como servicio local entre 3 Av–138 St y Parkchester, realizando paradas en todas las estaciones del trayecto.

En dirección a Manhattan, los trenes expreso también operarán como servicio local durante ciertas horas del día, lo que implicará más paradas entre Parkchester y 3 Av–138 St. Además, el servicio tendrá menos trenes en circulación, y algunos finalizarán su recorrido en 3 Av–138 St, por lo que los pasajeros que viajen hacia el Bronx deberán realizar trasbordos en esa estación.

Durante la noche, algunos trenes downtown se saltarán estaciones como Longwood Av, E 149 St, E 143 St, Cypress Av y Brook Av. Para llegar a estos puntos, los pasajeros deberán viajar hasta 3 Av–138 St o Hunts Point Av y realizar un trasbordo.

Ajustes en las líneas 5, 4 y 2

Las líneas 5 y 2 dejarán de detenerse temporalmente en la estación Newkirk Av–Little Haiti desde el 16 de marzo hasta mediados de abril. Los pasajeros podrán utilizar la estación Beverly Rd o realizar trasbordos en Flatbush Av–Brooklyn College y Sterling St para continuar su recorrido.

En el caso de la línea 4, los trenes hacia Woodlawn no se detendrán en Burnside Av hasta septiembre de 2026. Asimismo, durante algunos días de marzo los trenes con dirección a Manhattan se saltarán la estación Mosholu Pkwy, por lo que se recomienda usar Bedford Park Blvd–Lehman College o Woodlawn para hacer trasbordos.

Además, durante la madrugada entre el 17 y el 20 de marzo, algunos trenes de la línea 4 circularán en modo expreso, deteniéndose únicamente en 14 St–Union Sq entre Grand Central–42 St y Brooklyn Bridge–City Hall, por lo que se aconseja usar el servicio local de las líneas 4 o 6 para acceder a esas estaciones.